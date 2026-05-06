Ενάμιση μήνα μετά... όχι απλά παίζει, αλλά ενδεκαδάτος κιόλας

Πάει ενάμιση μήνας να καταγράψει χρόνο συμμετοχής ο Μίλος Ντέγκενεκ στον ΑΠΟΕΛ, μένοντας κυρίως στον πάγκο και για δύο παιχνίδια εντελώς εκτός αποστολής.

Ο Πάμπλο Γκαρσία τον επαναφέρει στη δράση, δίνοντας του φανέλα βασικού στον αγώνα της 7ης αγωνιστικής των πλέι οφ απέναντι στον Άρη.

Θα είναι η πρώτη συμμετοχή του Αυστραλού στα πλέι οφ, καθώς αγωνίστηκε για τελευταία φορά στο φινάλε της κανονικής περιόδου, τυχαία και πάλι απέναντι στην ομάδα της Λεμεσού (15/03).

Εκ τότε σε έξι παιχνίδια πρωταθλήματος και δύο κυπέλλου δεν πήρε καθόλου χρόνο συμμετοχής.