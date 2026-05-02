Τιμές σοκ στη μεταπώληση των εισιτηρίων της Euroleague: Μέχρι και 15.000 ευρώ!

Η διαφαινόμενη πρόκριση Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού στο Final 4 της Euroleague κάνει τις τιμές μεταπώλησης των εισιτηρίων να... οργιάζουν.

H Euroleague έχει ενημερώσει χρόνια τώρα για την παράνομη μεταπώληση των εισιτηρίων. Το ίδιο έχουν κάνει και οι ομάδες για να προστατεύσουν κατ’ αρχάς τους φιλάθλους τους. Παρόλα αυτά, η συγκεκριμένη παροχή στην ψηφιακή εποχή είναι ένα πρόβλημα που παραμένει άλυτο. Έχει εφαρμογή σε πολυαναμενόμενα μουσικά θεάματα, έχει επίσης εφαρμογή και στο Final Four της Euroleague.

Μιας και η τελική φάση της φετινής διοργάνωσης θα γίνει στην Αθήνα και μετά την εξέλιξη των σειρών του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού στα Playoffs οι «αιώνιοι» μπήκαν στη θέση του οδηγού, πάμε να δούμε πόσο βαθιά το χέρι στην τσέπη μπορεί να μπει από τους οπαδούς -αν θέλουν να ρισκάρουν βέβαια. Και προφανώς οι τιμές αφορούν πανίσχυρα βαλάντια…

Τα εισιτήρια που προσέφερε η EuroLeague μέσα από την επίσημη πλατφόρμα της για το Final Four εξαντλήθηκαν προ πολλού. Ουσιαστικά εξαφανίστηκαν με το που εμφανίστηκαν. Όπως συμβαίνει σε τέτοιες περιπτώσεις όμως, την ζήτηση εκμεταλλεύεται η αγορά και έτσι «γεννιέται» η παράνομη μεταπώληση. Στις γνωστές του κλάδου πλατφόρμες η κατάσταση έχει… ξεφύγει!

Το πιο φθηνό πακέτο εισιτηρίων και για τις δύο μέρες ξεκινάει από 2.250 ευρώ (σε σύγκριση τιμών από δύο πλατφόρμες) και ξεπερνά ακόμα και τις 15.000 για προνομιούχες VIP θέσης.

Προφανώς, κατά τη διάρκεια της πρώτης εβδομάδας δράσης στα playoffs της EuroLeague παρατηρήθηκαν πολλές... αυξομειώσεις. Οι Έλληνες οπαδοί, όμως, βλέποντας τις ομάδες τους να απέχουν 40' απ' την πρόκριση, κάνουν τεράστιο χαμό και η ζήτηση είναι περισσότερη από ποτέ. Σε ότι έχει να κάνει με το κοινό Παναθηναϊκού και Ολυμπιακού, υπάρχει παροξυσμός. Καμία άλλη χώρα δεν θα έχει φυσικά δύο εκπροσώπους στο Final Four και οι οπαδοί των «αιωνίων» αναζητούν συνεχώς εναλλακτικές, ώστε να εισέλθουν στο Telekom Center Athens.

Οι διαφορές σχετικά με τις τιμές των εισιτηρίων που ήδη έχουν... φύγει, με τις σημερινές τιμές, είναι εξωφρενικές. Ένα εισιτήριο που πριν έναν μήνα πουλιόταν έναντι 800 ευρώ, σήμερα έχει αξία μεγαλύτερη των 3.500 ευρώ. Εννοείται ότι οι τιμές σε ότι έχει να κάνει με τα διαζώματα VIP, ξεφεύγει ακόμα περισσότερο.

Αξίζει να αναφερθεί κι ότι ορισμένα site προσφέρουν και την εναλλακτική της εισόδου στο γήπεδο, μόνο για να παρακολουθήσει κανείς τους δύο ημιτελικούς. Μέχρι το πρωί του Σαββάτου, υπήρχαν ελάχιστα εισιτήρια με «τρομακτικές» τιμές. Για να εισέλθει κανείς στο T-Center, ενδεχομένως θα χρειαζόταν να δώσει από 1.200, έως και 10.500 ευρώ μόνο για μία ημέρα!

