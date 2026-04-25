«Χειρουργείται, μένει 4 μήνες εκτός και χάνει το Μουντιάλ ο Μιλιτάο»

Χειρουργείται και χάνει το Μουντιάλ ο Έντερ Μιλιτάο!

Ο Βραζιλιάνος αμυντικός της Ρεάλ Μαδρίτης υπέστη ξανά μυϊκό τραυματισμό στον οπίσθιο μηριαίο του αριστερού ποδιού του και σύμφωνα με την ισπανική «As» θα υποβληθεί σε επέμβαση, γεγονός που θα τον αναγκάσει να παραμείνει εκτός αγωνιστικής δράσης για σχεδόν 4 μήνες.

Έτσι, δεν θα μπορέσει να αγωνιστεί στο φετινό Παγκόσμιο Κύπελλο με την εθνική ομάδα της Βραζιλίας, με την οποία συμμετείχε στη διοργάνωση του Κατάρ το 2022.

