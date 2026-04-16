Ευρωλίγκα: Κομβικά παιχνίδια σε Λιόν και Μαδρίτη

Απόψε ανοίγει η αυλαία της 38ης και τελευταίας αγωνιστικής της Ευρωλίγκας.

Έφτασε η εποχή του χρόνου όπου θα πέσει η αυλαία της κανονικής διάρκειας της Ευρωλίγκας, καθώς απόψε θα διεξαχθούν συνολικά πέντε αναμετρήσεις για την 38η και τελευταία αγωνιστική της regular season.

Στο πρώτο χρονικά παιχνίδι της βραδιάς, η παραπαίουσα Φενέρμπαχτσε έχει μια πρώτης τάξεως ευκαιρία να επιστρέψει στις νίκες και τις καλές εμφανίσεις απέναντι στην ουραγό Βιλερμπάν στη Γαλλία (21:00). Οι Τούρκοι μετρούν αισίως επτά σερί ήττες στον θεσμό, έχοντας υποχωρήσει από την πρώτη στην πέμπτη θέση με ρεκόρ 23-14. Με νίκη – και συνδυασμό άλλων αποτελεσμάτων – το σύνολο του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους μπορεί να πάρει το πλεονέκτημα έδρας και να τερματίσει ακόμη και στην 3η θέση. Το χειρότερο δυνατό σενάριο θέλει τη Φενέρ στην 6η θέση.

Πέντε λεπτά αργότερα, στις 21:05, η Μακάμπι Τελ Αβίβ θα υποδεχθεί τη Βίρτους Μπολόνια στο Βελιγράδι σε ένα αδιάφορο βαθμολογικά ματς. Οι Ιταλοί έχουν χάσει εδώ και καιρό το «τρένο» της δεκάδας, ενώ μετρούν οκτώ σερί ήττες στην Ευρωλίγκα, την ώρα που οι Ισραηλινοί, μετά την προ τεσσάρων ημερών ήττα τους από τη Χάποελ, έχασαν κάθε ελπίδα για την είσοδο στα playoffs.

Στις 21:30 θα γίνει το τζάμπολ σε ένα ακόμη αδιάφορο από άποψη βαθμολογίας και κινήτρου ματς, καθώς η Παρτίζαν θα φιλοξενήσει την Μπασκόνια. Στην 16η θέση οι Σέρβοι με ρεκόρ 15-22, μία θέση πιο κάτω οι Βάσκοι με 13-24. Σε καλό μομέντουμ αμφότερες οι ομάδες, με τους γηπεδούχους να μετρούν έξι νίκες στα οκτώ πιο πρόσφατα στον θεσμό και τους φιλοξενούμενους τέσσερα σερί ροζ φύλλα αγώνα.

Τέλος, στις 21:45 η Ρεάλ Μαδρίτης θα υποδεχθεί στη «Movistar Arena» τον Ερυθρό Αστέρα σε ένα από τα πιο κρίσιμα ματς της βραδιάς. Στο 23-14 και την τρίτη θέση του βαθμολογικού πίνακα οι «μερένχες», ανάλογα με τα αποτελέσματα της τελευταίας αγωνιστικής, μπορούν να τερματίσουν από 2οι μέχρι 6οι και να χάσουν το πλεονέκτημα έδρας.

Στην 6η θέση οι Σέρβοι με ρεκόρ 21-16, δύσκολα θα αποφύγουν τη διαδικασία των play-in, αφού στην καλύτερη μπορούν να βγουν 6οι και στη χειρότερη 10οι. Αμφότερες έρχονται από εντυπωσιακές νίκες κόντρα σε Φενέρ και Βιλερμπάν αντίστοιχα, ενώ αξιοσημείωτο είναι πως η Ρεάλ διαθέτει την καλύτερη έδρα της διοργάνωσης με ρεκόρ 17-1!

Αναλυτικά η 38η αγωνιστική:

Πέμπτη 16/04

Βιλερμπάν-Φενέρμπαχτσε (21:00)

Μακάμπι Τελ Αβίβ-Βίρτους Μπολόνια (21:05)

Ολυμπιακός-Αρμάνι Μιλάνο (21:15)

Παρτίζαν-Μπασκόνια (21:30)

Ρεάλ Μαδρίτης-Ερυθρός Αστέρας (21:45)

Παρασκευή 17/04

Ζάλγκιρις-Παρί (20:00)

Μονακό-Χάποελ Τελ Αβίβ (20:30)

Dubai BC-Βαλένθια (21:00)

Παναθηναϊκός-Αναντολού Εφές (21:15)

Μπαρτσελόνα-Μπάγερν Μονάχου (21:30)

 

 

 

 

