Έκανε το «καθήκον» του στη Γαλλία και έπιασε κορυφή ο Ολυμπιακός!

Δίχως να πιάσει υψηλά στάνταρ απόδοσης και παίζοντας όσο χρειαζόταν, ο Ολυμπιακός πέρασε νικηφόρα από τη Γαλλία και την έδρα της Βιλερμπάν (74-82), ανεβαίνοντας στην κορυφή της Ευρωλίγκας!

Οι «ερυθρόλευκοι» δεν χρειάστηκε να παίξουν σε υψηλές «στροφές», καθώς η διαφορά δυναμικότητας, ποιότητας, αλλά και βάθους ράστερ ήτα τέτοια, που η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα έπαιξε όσο έπρεπε για να πανηγυρίσει τη νίκη με σκορ 82-74 επί της Βιλερμπάν στην «LDLC Arena» για την 35η αγωνιστική της Ευρωλίγκας.

Παρά το γεγονός πως οι «ερυθρόλευκοι» έχτισαν σε αρκετά σημεία του αγώνα διψήφιες τιμές, δεν μπόρεσαν να καθαρίσουν από νωρίς το ματς, έχοντας ένα άγχος μέχρι το φινάλε. Ωστόσο, με πρωταγωνιστές του Σάσα Βεζένκοφ και Ντόντα Χολ που βγήκαν μπροστά στα κρίσιμα σημεία, πήραν το 23ο ροζ φύλλο της σεζόν και έκαναν αποφασιστικό βήμα για το πλεονέκτημα έδρας, ακόμη και για την πρωτιά της regular season.

Εντυπωσιακό ξεκίνημα στο παιχνίδι για τον Ολυμπιακό, με τον Τάιλερ Ντόρσεϊ να μπαίνει... σεληνιασμένος στο παρκέ και να ευστοχεί σε τρία σερί τρίποντα (!), δίνοντας παράλληλα και την ασίστ στο καλάθι του Βεζένκοφ για το 11-5 στο πρώτο δίλεπτο. Με τον Γουόκαπ να οργανώνει μαεστρικά την «ερυθρόλευκη» επίθεση με 4 ασίστ στο 5λεπτο και τον Βεζένκοφ να βρίσκει 7 σερί πόντους, οι Πειραιώτες έφτασαν στο +7 και το 21-14 στο 6'.

Σε εκείνο το σημείο η Βιλερμπάν ανέβασε «στροφές» στο επιθετικό της κομμάτι, εκμεταλλευόμενη φυσικά και τα μαζεμένα λάθη των φιλοξενούμενων και με τα τρίποντα των Σέλιας και Έμπουα μείωσε στο 23-20, προτού οι Χάρισον και Ερτέλ απαντήσουν στις βολές των Σάσα και Μιλουτίνοφ για το 24-25 της πρώτης περιόδου. Αξιοσημείωτο ήταν πως ο Βεζένκοφ πέτυχε 11 πόντους στο δεκάλεπτο, με τον Ντόρσεϊ να ακολουθεί με δέκα!

Μάλιστα, οι Γάλλοι κατάφεραν να πάρουν το προβάδισμα για πρώτη φορά στο ματς στο ξεκίνημα της δεύτερης περιόδου χάρη στο τρίποντο του Χάρισον και το δίποντο του Λάιτι για το 29-27. Κάπου εκεί, ο Ολυμπιακός έσφιξε την άμυνά του, κρατώντας την ASVEL χωρίς πόντο για σχεδόν τρία λεπτά. Σε αυτό το διάστημα οι έξι πόντοι του Χολ - με δύο απίθανα alley oop - και ένα τρίποντο του Μόρις, έστειλαν τους «ερυθρόλευκους» στο +4 και το 36-32, για να ακολουθήσει ένα σερί 9-0 δια χειρός Χολ, Γουόρντ, Πίτερς και ΜακΚίσικ και το +11 (34-45) στο 18ο λεπτό. Στο τελευταίο δίλεπτο αμφότερες οι ομάδες είχαν αρκετά άστοχα σουτ, με τους 5 πόντους του Αζινσά και τις δύο βολές του Μιλουτίνοφ να διαμορφώνουν το 39-47 του ημιχρόνου.

Ο Ολυμπιακός μπήκε δυναμικά στην τρίτη περίοδο καθώς με το τρίποντο του Ντόρσεϊ και το φόλοου του Μιλουτίνοφ έστειλε τη διαφορά στο +13 και το 52-39. Ωστόσο, η συνέχεια δεν ήταν ανάλογη, αφού οι «ερυθρόλευκοι» υπέπεσαν σε τέσσερα λάθη και έξι χαμένα αμυντικά ριμπάουντ, δίνοντας την ευκαιρία στη Βιλερμπάν να μειώσει στους 6 για το 56-50 στο 25ο λεπτό. Η επιθετική... ανομβρία των φιλοξενούμενων συνεχίστηκε, αφού χρειάστηκαν 8 αγωνιστικά λεπτά για να πετύχουν σουτ εντός πεδιάς, με τον Χολ να σταματά την «αιμορραγία» με φόλοου κάρφωμα για το 59-52 στο 29'. Το σύνολο του Πουπέ κατάφερε στα τελευταία λεπτά να ροκανίσει και άλλο τη διαφορά, αφού ο Αζανσά με δύο τρίποντα έδωσε απαντήσεις στο εντυπωσιακό κάρφωμα του Βεζένκοφ, γράφοντας το 58-61 του δεκαλέπτου.

Μετά από μια κακή τρίτη περίοδο, ο Ολυμπιακός μπήκε στο τέταρτο δεκάλεπτο αποφασισμένος να «καθαρίσει» την υπόθεση νίκης και να μην μπλέξει σε περιπέτειες. Πράγματι, το σύνολο των φιλοξενούμενων με πέντε πόντους του Βεζένκοφ, δύο του Γουόρντ και ένα τρομερό alley oop κάρφωμα του Χολ, έστειλε εκ νέου τη διαφορά στο +12 και το 70-58 στο 32ο λεπτό. Η Βιλερμπάν αντέδρασε και με πρωταγωνιστές τους Εντιαγέ και Αζινσά «ροκάνισε» τη διαφορά στους 5 (70-75) τέσσερα λεπτά αργότερα, αναγκάζοντας τον κόουτς Μπαρτζώκα να καλέσει έξαλλος τάιμ άουτ.

Μια εξέλιξη που «αφύπνισε» τους Πειραιώτες με τους Φουρνιέ και Φαλ να γράφουν το 73-80 στο 38ο λεπτό και τον Ολυμπιακό να κρατά τους γηπεδούχους μόλις στον έναν πόντο στα τελευταία 2,5 λεπτά, φτάνοντας έτσι στο ροζ φύλλο αγώνα με το τελικό 82-74.

Τα δεκάλεπτα: 24-25, 39-47, 58-61, 74-82.

 

 

 

 

 

 

