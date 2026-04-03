ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

«Παραμένει το ενδιαφέρον της Ρεάλ Μαδρίτης για τον Πίτερς»

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

«Παραμένει το ενδιαφέρον της Ρεάλ Μαδρίτης για τον Πίτερς»

Σύμφωνα με Ισπανό δημοσιογράφο, η Ρεάλ Μαδρίτης εξακολουθεί να ενδιαφέρεται για την απόκτηση του Άλεκ Πίτερς, με τον Αμερικανό φόργουορντ του Ολυμπιακού να βρίσκεται στα ραντάρ και της Αρμάνι.

Από τα πιο «hot» ονόματα των τελευταίων ημερών στη μεταγραφική αγορά είναι αναμφίβολα εκείνο του Άλεκ Πίτερς.

Μετά τα ιταλικά δημοσιεύματα που θέλουν την Αρμάνι Μιλάνο να ενδιαφέρεται «ζεστά» για την περίπτωση του Αμερικανού φόργουορντ του Ολυμπιακού, στο... τραπέζι πέφτει και το όνομα της Ρεάλ Μαδρίτης!

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει ο Ισπανός δημοσιογράφος, Σέργιο Μαρτίνεθ, οι «μερένχες», που είχαν ενδιαφερθεί και στο παρελθόν για τον 30χρονο άσο, φέρεται πως εξακολουθούν να παρακολουθούν στενά την υπόθεσή του. Ο λόγος έχει να κάνει με το αν θα παραμείνει ή μη στη Μαδρίτη ο Τρέιλ Λάιλς μετά το τέλος της τρέχουσας σεζόν.

Πάντως, σύμφωνα με πληροφορίες καμία ομάδα δεν έχει καταθέσει πρόταση στον Πίτερς, με τον ίδιο τον αθλητή να μην βιάζεται και να περιμένει το τέλος της σεζόν ώστε αφενός να εξετάσει τις επιλογές του και αφετέρου να δει και το πως θα εξελιχθούν οι συζητήσεις ανανέωσης με τον Ολυμπιακό.

Στη φετινή Eυρωλίγκα, ο Αμερικανός έχει 7 πόντους και 2,4 ριμπάουντ κατά μέσο όρο, σε περίπου 15 λεπτά συμμετοχής, σουτάροντας με το εξαιρετικό ποσοστό του 41% πίσω από την γραμμή των 6,75μ.

Πηγή: sport-fm.gr

Κατηγορίες

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβαστε ακομη