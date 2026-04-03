«Παραμένει το ενδιαφέρον της Ρεάλ Μαδρίτης για τον Πίτερς»

Από τα πιο «hot» ονόματα των τελευταίων ημερών στη μεταγραφική αγορά είναι αναμφίβολα εκείνο του Άλεκ Πίτερς.

Μετά τα ιταλικά δημοσιεύματα που θέλουν την Αρμάνι Μιλάνο να ενδιαφέρεται «ζεστά» για την περίπτωση του Αμερικανού φόργουορντ του Ολυμπιακού, στο... τραπέζι πέφτει και το όνομα της Ρεάλ Μαδρίτης!

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει ο Ισπανός δημοσιογράφος, Σέργιο Μαρτίνεθ, οι «μερένχες», που είχαν ενδιαφερθεί και στο παρελθόν για τον 30χρονο άσο, φέρεται πως εξακολουθούν να παρακολουθούν στενά την υπόθεσή του. Ο λόγος έχει να κάνει με το αν θα παραμείνει ή μη στη Μαδρίτη ο Τρέιλ Λάιλς μετά το τέλος της τρέχουσας σεζόν.

Πάντως, σύμφωνα με πληροφορίες καμία ομάδα δεν έχει καταθέσει πρόταση στον Πίτερς, με τον ίδιο τον αθλητή να μην βιάζεται και να περιμένει το τέλος της σεζόν ώστε αφενός να εξετάσει τις επιλογές του και αφετέρου να δει και το πως θα εξελιχθούν οι συζητήσεις ανανέωσης με τον Ολυμπιακό.

Στη φετινή Eυρωλίγκα, ο Αμερικανός έχει 7 πόντους και 2,4 ριμπάουντ κατά μέσο όρο, σε περίπου 15 λεπτά συμμετοχής, σουτάροντας με το εξαιρετικό ποσοστό του 41% πίσω από την γραμμή των 6,75μ.

