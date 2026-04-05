Η σίγουρη μεταγραφή της Ομόνοιας

Μπορεί να είναι ακόμα νωρίς για να ανοίξουμε συζήτηση για μεταγραφές, ωστόσο οι ομάδες μας είμαι σίγουρος πως μία προεργασία την έχουν κάνει.

Στην περίπτωση της Ομόνοιας, για την οποία αναφερόμαστε εδώ, σίγουρο είναι πως η πρώτη πρωτοκλασάτη μεταγραφή θα αφορά τον άσο. Είναι γνωστό πως το τριφύλλι θα ψάξει να ενισχυθεί στη θέση του τερματοφύλακα μ΄έναν άνθρωπο που θα μπορέσει να μπει στα... γάντια του Φαμπιάνο. Θυμίζουμε πως το συμβόλαιο του Βραζιλιάνου αλλά και του Κυριακίδη, λήγουν το προσεχές καλοκαίρι. Άρα, έτσι κι αλλιώς η τριάδα των γκολκίπερ θα «σπάσει».

Ο στόχος είναι να βρεθεί ένας τερματοφύλακας που θα μπορέσει να σταθεί σε υψηλό επίπεδο με την ομάδα να μπαίνει στην μετά - Φαμπιάνο εποχή από την επόμενη σεζόν.

