Με νίκη του Κεραυνού επί της ΑΕΛ άνοιξε η αυλαία της 4ης αγωνιστικής

Με κερδισμένο τον Κεραυνό ολοκληρώθηκε απόψε στην αίθουσα «Κ. Παπαέλληνας», η εναρκτήρια αναμέτρηση για την 4η και προτελευταία αγωνιστική για τη 2η φάση του Πρωταθλήματος της ECOMMBX Basket League.

Ο Κεραυνός που είχε προηγηθεί στο ημίχρονο με 46-32, κέρδισε την TRIA EKA ΑΕΛ με 101-58 και ενώ είχε για κορυφαίους τους Πασιαλή, Hicks, που αξιολογήθηκαν με 22 βαθμούς ο καθένας.  

 

Δυναμικό μπάσιμο στην αναμέτρηση για τον Κεραυνό, που κυριαρχώντας και στις δυο πλευρές του γηπέδου, προηγήθηκε αρχικά με 15-2.

Στη συνέχεια η ΑΕΛ, κατάφερε να βρει κάποιες λύσεις, αλλά μόνο στην επίθεση και έτσι με την ολοκλήρωση της 1ης περιόδου, ο Κεραυνός είχε το προβάδισμα με 27-13.

Κατά τη 2η περίοδο, ο ρυθμός ήταν πιο γρήγορος, ενώ και οι δυο ομάδες εύρισκαν λύσεις στην επίθεση, αλλά με τη διαφορά να παραμένει σταθερά πάνω από το +12, πάντα για τον Κεραυνό.

Στο 15`, οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν με 36-23, ενώ στο τέλος του ημιχρόνου, ο Κεραυνός προηγήθηκε με 46-32.

Κατά την 3η περίοδο ήταν η ΑΕΛ που ξεκίνησε καλύτερα και αυτήν τη φορά, βρίσκοντας λύσεις κυρίως από την άμυνα, μείωσε σε 53-44, όταν το χρονόμετρο έδειξε το 25`.

Στη συνέχεια όμως ο Κεραυνός ήταν και πάλι καλύτερος και στις δυο πλευρές του γηπέδου.

Με ένα συνολικό σερί που έφθασε ως το 20-2, προηγήθηκε στο 30` με 73-46 και μετά από αυτήν τη διακύμανση, πολύ δύσκολα θα άλλαζε κάτι ενόψει της 4ης περιόδου.

Εδώ να σημειωθεί η αποβολή της Κάλιας Παπαδοπούλου στο 28:30, λόγω διαμαρτυριών.

Όσο για την 4η περίοδο, από ένα σημείο και μετά η ΑΕΛ συνέχισε χωρίς ξένους και ενώ η διαφορά όλο και αυξανόταν, για να ξεπεράσει τους 40 (96-55), για να φθάσει τελικά στη νίκη με 101-58.   

Δεκάλεπτα: 27-13, 46-32, 73-46, 101-58.

Κεραυνός (Γιάννης Δαμαλής): Hatfield 13, Hicks 11 (1), Μιχαήλ, Right 12 (4), Παυλίδης 19, Τρετιακόβ 2, Πασιαλής 17 (1), Στυλιανού 4, Κουμής 2, Φ. Τίγκας 9, Σ. Τίγκας 12 (2).

TRIA EKA ΑΕΛ (Κάλια Παπαδοπούλου): Μάρκου 5 (1), Αρμακόλας 5 (1), Tate 18 (1), Flowers 19 (2), Taylor 4, Μονιάτης 2, Faye, Γεωργίου 3, Watts 2.

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

