ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Αιμίλιος Βασιλείου: «Η φετινή χρονιά έβαλε τις βάσεις για το μέλλον»

Τη δική του αποτίμηση για τη σεζόν που ολοκληρώθηκε έκανε ο καλαθοσφαιριστής της ομάδας μας, Αιμίλιος Βασιλείου, μιλώντας για τη χρονιά της επιστροφής, την πορεία του συνόλου και τις προσδοκίες για την επόμενη περίοδο.

Η ομάδα της Μόρφου επέστρεψε φέτος στην κορυφαία κατηγορία του κυπριακού μπάσκετ, δημιουργώντας ουσιαστικά ένα νέο σύνολο με αρκετούς νεαρούς καλαθοσφαιριστές στο ρόστερ και στόχο τη σταθερή πρόοδο.

Αναφερόμενος στη φετινή χρονιά, ο Αιμίλιος Βασιλείου χαρακτήρισε τη σεζόν ξεχωριστή για όλους στην ομάδα:

«Ήταν μια ξεχωριστή χρονιά για όλους στην ομάδα. Η επιστροφή της ομάδας στην Α’ κατηγορία συνοδεύτηκε από μια νέα αρχή, με καινούργιο ρόστερ και φιλοσοφία. Από την αρχή υπήρχε μεγάλη διάθεση για δουλειά και θεωρώ ότι μέσα από την καθημερινή προσπάθεια καταφέραμε να δημιουργήσουμε ένα καλό σύνολο και μια υγιή αγωνιστική νοοτροπία, με αρκετό περιθώριο βελτίωσης φυσικά».

Ο Διγενής Ακρίτας Μόρφου ολοκλήρωσε τη σεζόν στην 8η θέση, φτάνοντας πολύ κοντά στην είσοδο στην τελική εξάδα του πρωταθλήματος.

«Πιστεύω ότι συνολικά η πορεία μας ήταν θετική, ειδικά αν λάβουμε υπόψη ότι μιλάμε για μια νεόκτιστη ομάδα με αρκετούς νεαρούς καλαθοσφαιριστές στο ρόστερ. Δείξαμε ανταγωνιστικότητα σε πολλά παιχνίδια και βρεθήκαμε κοντά στο να πετύχουμε τον στόχο της εξάδας. Σίγουρα υπήρξαν στιγμές που θα μπορούσαμε να κάνουμε κάτι παραπάνω, όμως η φετινή σεζόν έβαλε σημαντικές βάσεις για το μέλλον».

Ο ίδιος αποτελεί έναν από τους παίκτες που προσφέρουν σημαντική ενέργεια στο παρκέ, ιδιαίτερα σε τομείς όπως η άμυνα και τα ριμπάουντ.

«Πιστεύω ότι είναι ένας ρόλος που μου ταιριάζει πολύ και που δεν είναι εύκολο να βρεις παίκτες που μπορούν να ανταποκριθούν σε αυτόν, ειδικά στο πρωτάθλημά μας. Το μπάσκετ δεν είναι μόνο οι πόντοι· πολλές φορές η άμυνα, τα ριμπάουντ και η ενέργεια μπορούν να αλλάξουν τη ροή ή ακόμη και να κρίνουν έναν αγώνα. Προσπαθώ πάντα να βοηθώ την ομάδα όπου χρειάζεται και να δίνω το 100% σε κάθε κατοχή».

Κλείνοντας, ο Αιμίλιος Βασιλείου εξέφρασε την αισιοδοξία του για τη συνέχεια και τους στόχους της επόμενης χρονιάς:

«Η φετινή χρονιά μάς έδωσε εμπειρίες και σημαντικά μαθήματα. Αν η ομάδα συνεχίσει με την ίδια δουλειά, συγκέντρωση και ομαδικό πνεύμα, πιστεύω ότι μπορεί να παρουσιαστεί ακόμη καλύτερη την επόμενη σεζόν και να διεκδικήσει υψηλότερους στόχους».

Κατηγορίες

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑΚυπροςΚΥΠΡΟΣ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

|

Category image

|

Category image

|

Category image

|

Category image

|

Category image

|

Category image

|

Category image

|

Category image

|

Category image

|

Category image

|

Category image

|

Category image

|

Category image

|

Category image

|

Category image

