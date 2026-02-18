ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Παναθηναϊκός-ΠΑΟΚ: Το τελευταίο εισιτήριο για το κύπελλο Ελλάδας

Δημοσιευτηκε:

Παναθηναϊκός-ΠΑΟΚ: Το τελευταίο εισιτήριο για το κύπελλο Ελλάδας

Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ κοντράρονται απόψε (20:00) στο κλειστό της Νέας Αλικαρνασσού, στον τελευταίο χρονικά προημιτελικό του Allwyn Final 8 στο Κύπελλο Ελλάδας!

Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ τίθενται αντιμέτωποι απόψε (20:00), στον τελευταίο χρονικά προημιτελικό για το Allwyn Final 8 στο Κύπελλο Ελλάδας, το οποίο διεξάγεται στο Ηράκλειο της Κρήτης!

Οι «πράσινοι» ψάχνουν αντίδραση, έτσι ώστε να καταφέρουν να επιστρέψουν στις νίκες μετά από την ήττα-σοκ την οποία υπέστησαν πριν από μερικές μέρες, από τον Κολοσσό Ρόδου, μέσα στο «Telekom Center Athens» για το πρωτάθλημα. Αυτή ήταν η τρίτη ήττα για τον Παναθηναϊκό στα 4 πιο πρόσφατα παιχνίδια του, αφού είχαν προηγηθεί εκείνες κόντρα σε Παρτίζαν και Φενέρμπαχτσε, για την Ευρωλίγκα. Τώρα, η ομάδα του Εργκίν Αταμάν καλείται να αφήσει πίσω της τα κακώς σχήματα και να επιστρέψει στις καλές εμφανίσεις, έτσι ώστε να συνεχίσει στη διεκδίκηση της κατάκτησης του Κυπέλλου.

Στα αγωνιστικά, ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ ταλαιπωρείται από ίωση και δεν ταξίδεψε στην Κρήτη, χωρίς όμως να αποκλείεται η συμμετοχή του στα επόμενα παιχνίδια, αν φυσικά ο Παναθηναϊκός ξεπεράσει απόψε το εμπόδιο του ΠΑΟΚ. Ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις είναι κανονικά διαθέσιμος και μπορεί να πραγματοποιήσει το ντεμπούτο του με τα πράσινα, έχοντας αντικαταστήσει τον Γιούρτσεβεν στη λίστα των ξένων, ενώ εκτός δράσης παραμένει ο Λεσόρ, ο οποίος πάντως ταξίδεψε μαζί με την υπόλοιπη ομάδα στην Κρήτη.

Από την άλλη, ο ΠΑΟΚ έρχεται στο αποψινό παιχνίδι έχοντας χάσει τα δύο πιο πρόσφατα παιχνίδια του. Αρχικά ηττήθηκε με το οριακό 88-87 στην έδρα του από την Μπιλμπάο για το FIBA Europe Cup, ενώ στη συνέχεια έχασε με 88-71 στο Παλατάκι και στο ντέρμπι του με την ΑΕΚ. Είχαν προηγηθεί τέσσερις σερί νίκες του σε Ελλάδα και Ευρώπη, κόντρα σε Πριέβιντζα, Πανιώνιο, Σπόρτινγκ και Κολοσσό.

Στα αγωνιστικά, ο Γιούρι Ζντοβτς δήλωσε ότι η συμμετοχή του Τόμας Ντίμσα στο αποψινό παιχνίδι είναι εξαιρετικά αμφίβολη, με τον Λιθουανό να έχει ταξιδέψει στην Κρήτη, χωρίς όμως να έχει ξεπεράσει πλήρως τον τραυματισμό που τον ταλαιπώρησε.

Οι δύο αποψινοί αντίπαλοι έχουν ήδη συναντηθεί δύο φορές για τη φετινή Stoiximan GBL, με τον Παναθηναϊκό να έχει κάνει το 2/2, επικρατώντας με 93-83 στην Αθήνα και με 74-69 στη Θεσσαλονίκη.

