Κ. Τριανταφυλλίδης για πόρισμα Λυκούργου για ΚΟΠ: «Tολμώ να της πω "ευχαριστώ", έχει κάνει την υπεράσπιση πολύ πιο εύκολη»

Τη συνέντευξη της ποινικής ανακρίτριας, Αλεξάνδρας Λυκούργου, στον «Π» σε σχέση με το πόρισμά της αναφορικά με αξιωματούχους της Κυπριακής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου, σχολίασε ο Κρις Τριανταφυλλίδης, νομικός του πρώην προέδρου της ΚΟΠ Γιώργου Κούμα, στην εκπομπή «Ενημέρωση Τώρα» του Omega.

Θυμίζουμε ότι βάσει όσων ανέφερε η κ. Λυκούργου η έρευνα κατέδειξε ποινικά αδικήματα, κακουργήματα και πλημμελήματα, σοβαρά θεσμικά κενά, δομικές αδυναμίες στη λειτουργία της ΚΟΠ αλλά και στην εποπτεία από τον Κυπριακό Οργανισμό Αθλητισμού (ΚΟΑ) κ.λπ.

Ο κ. Τριανταφυλλίδης ανέφερε πως η κ. Λυκούργου δεν έχει δικαίωμα να δικάζει και να αναφέρεται σε μαρτυρίες και συμπεράσματα, τονίζοντας πως την «ευχαριστεί» γιατί έχει κάνει την υπεράσπιση, για νομικούς λόγους, πολύ πιο εύκολη. Περαιτέρω σημείωσε ότι δεν πρόκειται να κάνουν την υπεράσπιση του πελάτη τους διαμέσω των ΜΜΕ και παρακάλεσε να μην γίνεται ούτε η δίωξή του με τον ίδιο τρόπο.

Διαβάστε αναλυτικά όσα είπε και δείτε πιο κάτω το βίντεο:

«Κατ' αρχάς εκείνο που θέλω να πω είναι ότι τον κ. Κούμα τον εκπροσωπώ μαζί με τον συνάδελφο τον κ. Μάριο Ορφανίδη.

Η κ. Λυκούργου είχε διοριστεί από τον Γενικό Εισαγγελέα για να διεξαγάγει μια συγκεκριμένη εργασία, να κάνει μια έρευνα και να βγάλει ένα πόρισμα. Αυτό το πόρισμα όφειλε να παραδοθεί στον Γενικό Εισαγγελέα, εξ όσων γνωρίζω και αντιλαμβάνομαι πρέπει να έχει παραδοθεί και ως εκεί. Η κ. Λυκούργου έχει πάρει περιδιάβαση τα ΜΜΕ, χθες ήταν στην εφημερίδα (σ.σ. ΠΟΛΙΤΗΣ) τα συμπεράσματα και τα ευρήματά της. Η κ. Λυκούργου είχε επιτελέσει μια εξαίρετη δικαστής μέχρις ότου έδωσε παραίτηση για δικούς της λόγους. Δυστυχώς δεν έχει δικαίωμα τώρα να δικάζει. Εκείνο που κάνει, με το να λέει για μαρτυρίες, για συμπεράσματα κλπ είναι σαν να πήγε πίσω στην έδρα και δικάζει.

Εάν η Γενική Εισαγγελία, που είναι η μοναδική αρμόδια, αποφασίσει να πάρει οποιονδήποτε στο δικαστήριο, και εμένα και τον κ. Ορφανίδη μας ενδιαφέρει ο κ. Κούμας, θα αντιμετωπίσουμε εκεί με τον ορθό νομικό τρόπο εκείνα που ενδεχομένως θέλουν να του καταλογίσουν και σε εισαγωγικά θα πω τη λέξη, τολμώ να πω "ευχαριστούμε" την κ. Λυκούργου γιατί έχει κάνει την υπεράσπιση, για νομικούς λόγους, πολύ πιο εύκολη. Διότι υπάρχουν ορισμένες συνταγματικές αρχές στην Κύπρο οι οποίες ακόμη ακολουθούνται, όσον αφορά τα δικαιώματα ανθρώπων και όσον αφορά ζητήματα τα οποία παρουσιάζονται δημόσια.

Εν πάση περιπτώσει φωτογραφήθηκε ο πελάτης μας με όσα είπε στην εφημερίδα κι αυτό αν το εγείρουμε στο δικαστήριο θα είναι θέμα του δικαστηρίου να αποφασίσει. Εμείς δεν πρόκειται να κάνουμε την υπεράσπιση του πελάτη μας διαμέσω των ΜΜΕ, θα παρακαλούσα να μην γίνεται ούτε η δίωξη του πελάτη μας με τον ίδιο τρόπο. Η κ. Λυκούργου είναι μέρος της διωκτικής αρχής δεδομένου ότι της ανετέθη να κάνει μια έρευνα και να κάνει ένα πόρισμα και να το παραδώσει στον Γενικό Εισαγγελέα. Αυτό το οποίο γίνεται τις τελευταίες μέρες είναι δίωξη και μάλιστα δίωξη που γίνεται δημόσια. Κι αυτά τα πράγματα εγείρονται στα δικαστήρια και τα δικαστήρια δεν τα αντιμετωπίζουν πολύ θετικά όσον αφορά τις αρχές που διώκουν κάποιον.

Όχι δεν έχω κάποια ενημέρωση από τη Νομική Υπηρεσία αλλά μπορώ να σας ενημερώσω ότι θα σταλεί επιστολή στον Γενικό Εισαγγελέα από τον κ. Ορφανίδη και εμένα σε σχέση με τον τρόπο με τον οποίο η ερευνούσα λειτουργός η κ. Λυκούργου έχει δημοσιοποιήσει το πόρισμα και τα ευρήματά της τα οποία όφειλαν να είχαν παραδοθεί μόνο στον Γενικό Εισαγγελέα, θα σταλεί επιστολή επί τούτου».