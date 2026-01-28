Πλήγμα για Ρόκετς: Τέλος η σεζόν για τον Στίβεν Άνταμς

Επιβεβαιώθηκαν οι χειρότεροι φόβοι των Ρόκετς, αναφορικά με τον τραυματισμό του Στίβεν Άνταμς.

Ο Νεοζηλανδός σέντερ των «ρουκετών» τραυματίστηκε άσχημα πριν από μερικές ημέρες στο ματς με αντίπαλο τους Πέλικανς, με τον έμπειρο ψηλό να περνά την πόρτα του χειρουργείου κάνοντας επέμβαση στον αριστερό αστράγαλο.

Έτσι λοιπόν, και ενώ αρχικά φαινόταν πως θα μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης για 2-3 μήνες, εντούτοις, θα χάσει όλο το υπόλοιπο της σεζόν, με το Χιούστον να χάνει το δεύτερο πεντάρι του, πίσω από τον Άλπερεν Σενγκούν.

Ο 32χρονος άσος έχει φέτος 5,8 πόντους και 8,6 ριμπάουντ σε 22,8 λεπτά κατά μέσο όρο. Πλέον ως δεύτερος σέντερ για το Χιούστον, πίσω από τον Αλπερέν Σενγκούν, θα είναι ο Κλιντ Καπέλα.