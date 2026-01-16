ECOMMBX Basket League: Νίκες για Αχιλλέα και Απόλλωνα

Η ομάδα του Καϊμαλίου κέρδισε την Ανόρθωση με 67-57 και αυτή ήταν η πρώτη φετινή εντός έδρας νίκη για αυτήν, αλλά και η δεύτερη συνολικά.

Στο ημίχρονο οι δυο ομάδες ήταν ισόπαλες με 28-28, ενώ κορυφαίος των νικητών ήταν ο Cole (27 πόντοι – 27 βαθμοί).

Πρώτα σε γενικές γραμμές, κατά το πρώτο μισό, ο αργός ρυθμός και η βαρύτητα στο ανασταλτικό κομμάτι, ήταν το στοιχείο που χαρακτήρισε την αναμέτρηση σε αυτό το χρονικό διάστημα.

Το δε επίσης αξιοσημείωτο, είχε να κάνει με το ότι σε καμιάν περίπτωση η διαφορά, δεν άνοιξε πάνω από τους 4 πόντους, τιμή με την οποία η Ανόρθωση είχε προηγηθεί σε δυο περιπτώσεις.

Οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν με 14-12 στο τέλος της 1ης περιόδου, ενώ με τη λήξη του ημιχρόνου, το αποτέλεσμα ήταν ισόπαλο με 28-28.

Mansel, Cole, σημείωσαν τους 25 από τους 28 πόντους για τον Αχιλλέα, ενώ για την Ανόρθωση κανείς αθλητής της, δεν σημείωσε πάνω από 5 πόντους.

Σε πιο γρήγορο ρυθμό ξεκίνησε η 3η περίοδος, με τον Αχιλλέα να είναι πιο εύστοχος, καθώς οι Mansel, Cole, εξακολουθούσαν να δίνουν λύσεις στο εκτελεστικό κομμάτι για την ομάδα τους και έτσι λίγο πριν το 27`, οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν με 47-39, ενώ στο 29`, η διαφορά ανέβηκε στο +15, με το αποτέλεσμα να φθάνει στο 56-41, που παρέμεινε αμετάβλητο ως το 30`.

Κατά την 4η περίοδο, ο Αχιλλέας συνέχισε να ανεβάζει τη διαφορά, της οποίας η τιμή έφθασε στο +22, όταν λίγο μετά το 34`, είχε προηγηθεί με 63-41 και ουσιαστικά ο νικητής είχε κριθεί, παρότι στη συνέχεια η Ανόρθωση έδειξε κάποια αντίδραση και στο τέλος, μείωσε στο -10.

Τελικά ο Αχιλλέας επικράτησε με 67-57.

Δεκάλεπτα: 14-12, 28-28, 56-41, 67-57.

Αχιλλέας (Ευριπίδης Ανδρέου): Νεοφύτου 5 (1), Mansel 20 (1), Cole 27 (4), Κωνσταντίνου 10 (2), Reynolds 1, Μιλίνκοβιτς, Ανδρέου 1, Αλεξανδρίδης 3 (1).

Ανόρθωση (Daniel Nelson): Hinds 7, Kuany 12 (2), Garcia 5 (1), Χειμώνας 5 (1), Christensen 12, Ελευθερίου 6 (2), Τομπάζος 6 (2), Μαραγκός 4.

Από την άλλη

Με ανατροπή στο τέταρτο δεκάλεπτο ο Απόλλωνας κέρδισε με 92-88 την Fabricca Ε.Ν. Παραλιμνίου, για την 13η αγωνιστική της ECOMMBX Basket League και πλέον έχει απολογισμό επτά νίκες και έξι ήττες, όπως και οι «βυσσινί».

Με καλάθια των Ηλιάδη και Plet ο Απόλλωνας πέτυχε τους πρώτους πόντους στον αγώνα, για να ακολουθήσουν δυο τρίποντα για την Fabricca Ε.Ν. Παραλιμνίου από τους Γιανναρά και Asberry. Ο Γιανναράς πέτυχε άλλο ένα τρίποντο στο 9' φέρνοντας τη διαφορά στους πέντε πόντους (18-23), ενώ στους τέσσερις ήταν στο τέλος του πρώτου δεκαλέπτου που έκλεισε με δίποντο του Rawlls (21-25).

Στο 14' οι «βυσσινί» έφεραν τη διαφορά στους επτά πόντους μετά το λέι απ του Χαραλάμπους (27-34), ενώ μισό λεπτό πριν από το τέλος της περιόδου ο Williams με δικό του λέι άνοιξε την ψαλίδα του σκορ σε διψήφιο αριθμό (36-46). Το πρώτο ημίχρονο ολοκληρώθηκε έπειτα από δυο βολές του Plet (38-46).

Οι φιλοξενούμενοι έκαναν αρχή στο τρίτο δεκάλεπτο με δίποντο του Williams και τρίποντο του Rawlls, φέρνοντας τη διαφορά στους 13 πόντους (38-51), με τους γηπεδούχους να την ψαλιδίζουν σταδιακά και με τρίποντο του Adams στο 29' και μισό λεπτό περίπου αργότερα με δίποντο του Thomas μείωσαν στους πέντε (61-66) στο τέλος του τρίτου δεκαλέπτου.

Λίγο πριν από τη συμπλήρωση του 34' η ομάδα του Παραλιμνίου είχε το προβάδισμα στους έξι πόντους (67-73), για να ακολουθήσει σερί επτά πόντων για το συγκρότημα της Λεμεσού που στα μισά του τέταρτου δεκαλέπτου πέρασε μπροστά μετά τις δυο βολές του Thomas (74-73).

Στο 38' η διαφορά ήταν επίσης στον ένα πόντο, μετά από τρίποντο του Γιανναρά, ενώ στη συνέχεια με νέο σερί ο Απόλλωνας έφερε τη διαφορά στους επτά (90-83) μετά τις βολές του Thomas μισό λεπτό πριν από το τέλος και διατηρήθηκαν μπροστά στο σκορ μέχρι το τέλος του αγώνα παίρνοντας το ροζ φύλλο με 92-88

TA ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 21-25, 38-46, 61-66, 92-88

Απόλλων (Δημήτρης Κουκούρης)

Plet 28, Thomas 22, Adams 20 (4), Ηλιάδης 16 (1), Powell 6, Καραμπατάκης, Παπαδημητρίου, Γρίβας, Αντωνιάδης, Ιερωνυμίδης

Fabricca E.N. Παραλιμνίου (Παναγιώτης Γιανναράς)

Rawlls 18 (2), Williams 8, Γιανναράς 24 (6), Eikens 15, Asberry 9 (2), Χαραλάμπους 5 (1), Γεωργίου 5 (1), Σάββα 4