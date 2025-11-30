Μαρτίνς: «Κάποια συμβάντα επηρέασαν το παιχνίδι...»

Διαβάστε όσα δήλωσε ο προπονητής της ΑΕΛ Ούγκο Μαρτίνς μετά την ισοπαλία των γαλαζοκιτρίνων στο μεγάλο ντέρμπι της Λεμεσού με τον Απόλλωνα (2-2).

Αναλυτικά...

«Ήταν ένα καλό παιχνίδι, τέσσερα γκολ... Φυσικά για εμάς είναι δύσκολο να αποδεχθούμε το πώς χάσαμε δύο βαθμούς όμως το μόνο που δεν ελέγχουμε είναι το αποτέλεσμα. Η συμπεριφορά ήταν καλή, οι παίκτες ήταν ανταγωνιστικοί αλλά κάποια συμβάντα επηρέασαν το παιχνίδι. Μετά το δεύτερο γκολ το παιχνίδι σταμάτησε για έξι λεπτά, ήταν το πρώτο συμβάν που δεν μας βοήθησε. Μετά ο τραυματισμός του Νατέλ. Ένας παίκτης που πάει πολύ καλά. Μετά το κόρνερ...

Το παιχνίδι ήταν πολύ συναισθηματικό, νιώσαμε άγχος, ανασφάλεια. Αν δούμε μέχρι το κόρνερ ο Απόλλωνας δεν έφτιαξε πραγματικές ευκαιρίες, ελέγχαμε το παιχνίδι μεταξύ των γραμμών. Δεν είμαστε χαρούμενοι φυσικά. Ιδίως από τη στιγμή που οι παίκτες άξιζαν πιστεύω τους τρεις βαθμούς. Ο κόσμος της ΑΕΛ το άξιζε επίσης επειδή σήμερα ήταν 6.000 που περίμεναν καλά συναισθήματα και στο τέλος δεν τους δώσαμε τη χαρά των τριών βαθμών».

Τι λέει για την ΑΕΛ το ότι στα δύο ντέρμπι πήρε τέσσερις βαθμούς; «Καλή ερώτηση. Πήραμε τέσσερις βαθμούς, είναι θετικό. Αν πριν τα παιχνίδια αυτά με ρωτούσες θα έλεγα πως ναι είναι καλοί. Τώρα λέω όχι. Σήμερα αξίζαμε τους τρεις βαθμούς. Από αύριο πρέπει να προετοιμάσουμε τους παίκτες για το επόμενο παιχνίδι. Ίδια προετοιμασία, ίδια επιθυμία για νίκη. Θα συνεχίσουμε να παλεύουμε».