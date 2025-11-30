ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ασταμάτητος... σερβιτόρος ο Καρέτσας, υπέγραψε τη νίκη της Γκενκ με δύο ασίστ!

Σε φλογερή κατάσταση βρίσκεται ο Κωνσταντίνος Καρέτσας, που πρόσθεσε ακόμη δύο ασίστ στον φετινό... λογαριασμό του με την Γκενκ.

Κρατά πατημένο στο γκάζι το πόδι του ο Κωνσταντίνος Καρέτσας! Πριν λίγες ημέρες ο 18χρονος Έλληνας έκανε τον... Γιαμάλ με απίστευτο γκόλ στο Europa League και τώρα έβαλε την υπογραφή του σε ακόμη μια νίκη της ομάδας του.

Η Γκενκ επικράτησε 2-1 της Λέουβεν χάρη σε δύο δικές του ασίστ! Ο Καρέτσας «σέρβιρε» στον Σαντίκ στο 50' και στον Χέιμανς στο 81' και έφτασε τις 9 ασίστ με Γκενκ και Εθνική Ελλάδος, συνεχίζοντας να κάνει... πράγματα και θαύματα και να εξελίσσεται. Με αυτό το τρίποντο, η βελγική ομάδα ανέβηκε στην 6η θέση του πρωταθλήματος και δεν υπάρχει αμφιβολία πως έφτασε σε αυτό με MVP τον 18χρονο Έλληνα.

Κόντρα στη Λέουβεν, ο Καρέτσας είχε επίσης 46/50 πάσες, 87 επαφές με την μπάλα, δημιούργησε 10 συνολικά ευκαιρίες (οι 3 μεγάλες) 2 σουτ και 5 κερδισμένα φάουλ.

gazzetta.gr

ΔΙΕΘΝΗ

