ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ: Η Πάφος FC που συνεχίζει να κάνει... κουμάντο και η γεύση που άφησε το Λεμεσιανό ντέρμπι

Δύο αγώνες περιλάμβανε το... μενού της 12ης αγωνιστικής την Κυριακή (30/11) όπου «έβρεξε» γκολ καθώς σε δύο ματς σημειώθηκαν εννιά γκολ.

Η Πάφος FC αν και τα... χρειάστηκε απέναντι στην Ε.Ν. Ύψωνα και επανήλθε στην κορυφή, εκεί που είχε περάσει προσωρινά ο Άρης από το βράδι του Σαββάτου. Έτσι συνεχίζει να κάνει κουμάντο.

Στο Λεμεσιανό, από τη μία η ΑΕΛ προηγήθηκε με δύο γκολ, όμως ο Απόλλωνας δεν λύγισε και πήρε έναν βαθμό που τον κάνει πιο... χαρούμενο, αν και η ισοπαλία δεν ικανοποιεί καμία από τις δύο ομάδες.

Η 12η στροφή ολοκληρώνεται τη Δευτέρα, με την Ομόνοια και την ΑΕΚ να είναι τα φαβορί για τη νίκη στις αναμετρήσεις του με Ομόνοια Αραδίππου (εντός) και Ακρίτα (εκτός), αντίστοιχα.

12η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Εθνικός Άχνας – Ολυμπιακός 0-1

(54΄ Βιεϊρίνια)

Ανόρθωση – ΑΠΟΕΛ 1-1

(10΄ Σένσι / 88΄ Κούτσακος)

Άρης – Ένωση 4-0

(24' Κβιλιτάια, 50' Μοντνόρ, 71' Μαγιαμπέλα, 88΄ Εφαγκέ)

Ε.Ν Ύψωνα - Πάφος FC 2-3

(60΄ Χριστοδούλου, 84΄ πεν. Τρούγιτς / 6΄ Άντερσον, 28΄ Σούνιτς, 90+5΄ Κίνα)

ΑΕΛ - Απόλλων 2-2

(24΄πέν. Σινγκ, 48΄ Νατέλ / 62΄ Βέισμπεκ)

Δευτέρα 01/12

19:00 Ομόνοια – Ομόνοια Αραδίππου

19:00 Ακρίτας – ΑΕΚ Λάρνακας

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

13η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Παρασκευή, 5 Δεκεμβρίου

19:00 Ένωση – Ε.Ν. Ύψωνα

19:00 Πάφος FC – Ακρίτας Χλώρακας

Σάββατο, 6 Δεκεμβρίου

17:00 Ολυμπιακός – Ομόνοια

19:00 ΑΕΚ Λάρνακας – Εθνικός Άχνας

Κυριακή, 7 Δεκεμβρίου

17:00 Ομόνοια Αραδίππου – ΑΕΛ

19:00 ΑΠΟΕΛ – Άρης

19:00 Απόλλων – Ανόρθωση