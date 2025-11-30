Η Τσέλσι των δέκα παικτών «φρέναρε» την Άρσεναλ!

Παρότι η Τσέλσι αγωνιζόταν με δέκα παίκτες, λόγω της αποβολής του Καϊσέδο στο 38', κατάφερε να βάλει «στοπ» στην Άρσεναλ στο λονδρέζικο ντέρμπι, το οποίο έληξε ισόπαλο 1-1. Οι Gunners βρέθηκαν πίσω στο σκορ από την κεφαλιά του Τσαλόμπα, όμως απάντησαν με τον ίδιο τρόπο, με δράστη τον Μερίνο, χωρίς να καταφέρουν να αξιοποιήσουν στο έπακρο το αριθμητικό τους πλεονέκτημα. Η ομάδα του Μικέλ Αρτέτα, με 30 βαθμούς, βρίσκεται στο +5 από την δεύτερη Μάντσεστερ Σίτι και στο +6 από την Τσέλσι.

Ο πρώτος λόγος στα... νεύρα και την αποβολή

Οι δύο «μονομάχοι» αλληλοεξουδετερώθηκαν στο πρώτο μέρος που είχε πολλά νεύρα -συνολικά πέντε κάρτες- και από τις δύο πλευρές, αλλά και μερικές καλές ευκαιρίες για γκολ. Πρώτη απείλησε η Άρσεναλ με τον Σάκα, όταν βρέθηκε σε καλό σημείο από πλάγια θέση και σούταρε με το δεξί, όμως ο Σάντσεθ απέκρουσε με το πόδι. Στη συνέχεια, η Τσέλσι ισορρόπησε και προσπάθησε να γίνει επικίνδυνη κυρίως από τις εμπνεύσεις του Εστεβάο. Εξαιρετικά δραστήριος ο Βραζιλιάνος που στο 18' βρέθηκε σε θέση βολής, αλλά αστόχησε.

Τα δεδομένα άλλαξαν στο 38ο λεπτό. Ο Καϊσέδο πάτησε άσχημα τον Μερίνο στον αστράγαλο και ενώ ο Τέιλορ είχε δείξει αρχικά κίτρινη κάρτα, άλλαξε την απόφασή του μετά την παρέμβαση του VAR αποβάλλοντας τον παίκτης της Τσέλσι, ο τέταρτος που αποβάλλεται για τους Μπλε στην φετινή Premier League. Το ημίχρονο ολοκληρώθηκε με την χαμένη ευκαιρία του Μαρτινέλι, το σουτ του οποίου εξολόθρευσε ο Σάντσεθ.

«Ψυχωμένη» Τσέλσι, βρήκε απάντηση η Άρσεναλ

Στο β' μέρος, η Τσέλσι ανταποκρίθηκε άψογα στην πρόκληση των δέκα παικτών και μάλιστα ήταν εκείνη που πήρε κεφάλι στο σκορ. Στο 48', από εκτέλεση κόρνερ του Τζέιμς, ο Τσαλόμπα στο πρώτο δοκάρι έστειλε με γυριστή κεφαλιά την μπάλα στα δίχτυα για το 1-0. Το μομέντουμ έδειχνε Τσέλσι, όμως η Άρσεναλ απάντησε λίγα λεπτά αργότερα. Ο Σάκα έβγαλε την σέντρα από τα δεξιά και ο Μερίνο που καιροφυλακτούσε στην καρδιά της άμυνας των Μπλε ισοφάρισε με κοντινή κεφαλιά σε 1-1. Η ψυχωμένη Τσέλσι άντεξε την πίεση στο υπόλοιπο του αγώνα, χωρίς να κλειστεί πίσω και γλίτωσε την ήττα στο φινάλε, όταν ο Σάντσεθ αρνήθηκε το γκολ από τον Μερίνο.

Τσέλσι (Έντσο Μαρέσκα): Σάντσεθ, Γκουστό, Φοφανά, Τσαλόμπα, Κουκουρέγια, Τζέιμς, Καϊσέδο, Φερνάντες, Εστεβάο (46' Γκαρνάτσο), Νέβες, Ζοάο Πέδρο (55' Ντέλαπ)

Άρσεναλ (Μικέλ Αρτέτα): Ράγια, Τίμπερ, Μοσκέρα, Ινκαπιέ, Καλαφιόρι (46' Λιούις-Σκέλι), Θουμπιμέντι (57' Όντεγκααρντ), Ράις, Σάκα, Έζε (72' Γιόκερες), Μαρτινέλι (57' Μαντουέκε), Μερίνο

