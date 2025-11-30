Αυγουστή: «Είναι κρίμα... Σίγουρα μας αδικεί το αποτέλεσμα»

Διαβάστε όσα δήλωσε ο προπονητής του Απόλλωνα Σωφρόνης Αυγουστή μετά την ισοπαλία της ομάδας του (2-2) στο ντέρμπι με την ΑΕΛ.

Αναλυτικά...

«Ένα ντέρμπι από τα παλιά με αρκετή ένταση, καλό ρυθμό. Καταφέραμε να βρεθούμε πίσω στο σκορ εύκολα... Ξεκινήσαμε καλά όμως πληρώσαμε κάποια πράγματα και μας στοίχισε. Παρόλο που ξεκίνησε το β΄ ημίχρονο και κάναμε κάποια πράγματα, μετά δεχθήκαμε το δεύτερο γκολ πολύ γρήγορα, αντέδρασαν οι ποδοσφαιριστές, καταφέραμε να ισοφαρίσουμε, νομίζω είχαμε τον έλεγχο, δημιουργήσαμε, φτιάξαμε, μπορούσαμε να κερδίσουμε, είναι κρίμα. Μπορούσαμε να κερδίσουμε στην τελευταία φάση του παιχνιδιού όμως δεν το καταφέραμε. Αξίζουν συγχαρητήρια στα παιδιά για την προσπάθεια, αξίζουν συγχαρητήρια στους οπαδούς που ήρθαν και μας στήριξαν, ήταν πολύ εκδηλωτικοί, τους θέλουμε στο παιχνίδι με την Ανόρθωση. Καλή συνέχεια στην ΑΕΛ. Το να επιστρέφεις από το 2-0 στο 2-2 και να έχεις ευκαιρία να το γυρίσεις σημαίνει πάρα πολλά. Όσοι έχουν αγωνιστεί αξίζουν συγχαρητήρια. Σίγουρα μας αδικεί το αποτέλεσμα».

Για το αν κρατά τον χαμένο χρόνο και τα αβίαστα λάθη ή την αντίδραση που έβγαλε η ομάδα του μετά το 2-0: «Δεν μπορείς να κρατήσεις κάτι, μπορούσαμε να αποφύγουμε κάποια πράγματα όμως είναι ποδόσφαιρο, παιχνίδι λαθών. Πληρώσαμε κάποια λάθη που έπρεπε να αποφύγουμε αλλά έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Η αντίδραση και η προσπάθεια από τους ποδοσφαιριστές ήταν σημαντική, πρέπει να το κρατήσουμε, είναι καλό γκρουπ, άρχισαν να παίζουν όπως θέλουμε. Κάποιοι παίκτες φάνηκε ότι θα μπορούσαν να κάνουν τη διαφορά σήμερα όμως είμαι ευχαριστημένος με όσους αγωνίστηκαν».