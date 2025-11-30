Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ... πανηγυρίζουν το πρωτάθλημα της Βίκινγκ!

Όπως αναμενόταν με βάση την εξέλιξη των πρόσφατων αγωνιστικών, η Βίκινγκ κατέκτησε οριστικά το πρωτάθλημα της Νορβηγίας, επικρατώντας με σκορ 5-1 επί της Βαλερένγκα και φτάνοντας στην κορυφή για πρώτη φορά μετά από 34 χρόνια!

Πέρα από τους πρωταθλητές, αυτός ο τίτλος θα πανηγυριστεί και από Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ, οι οποίοι ήθελαν να μην πάρει τον τίτλο η Μπόντο/Γκλιμτ, έτσι ώστε να βελτιώσουν τις πιθανότητές τους για το απευθείας εισιτήριο στη League Phase του Champions League την επόμενη σεζόν.

Τι ισχύει με το έξτρα εισιτήριο

Σε περίπτωση που ο φετινός κάτοχος του Champions League, έχει ήδη εξασφαλίσει την παρουσία του στην κορυφαία ευρωπαϊκή διοργάνωση μέσω της θέσης στην οποία θα τερματίσει στο πρωτάθλημα, τότε προκύπτει ένα έξτρα εισιτήριο. Αυτό θα πάει στην πρωταθλήτρια ομάδα με τον καλύτερο συντελεστή μεταξύ των χωρών που βρίσκονται από την 11η ως την 55η θέση της βαθμολογίας της UEFA.

Τι ισχύει για τον Ολυμπιακό

Ο Ολυμπιακός, που πήγε απευθείας στη League Phase με τον ίδιο τρόπο τη φετινή σεζόν, έχει πάρα πολύ καλές πιθανότητες να κάνει το ίδιο, αν στεφθεί πρωταθλητής στη Stoiximan Super League. Παρόλο που είναι 3ος σε συντελεστή, οι δύο ομάδες που έχει μπροστά του είναι η Ρέιντζερς, που είναι 4η στη Σκωτία και στο -9 από την κορυφή, και η Μπόντο/Γκλιμτ, που έχασε οριστικά το πρωτάθλημα στη Νορβηγία.

Με άλλα λόγια, αν η σεζόν ολοκληρωνόταν τώρα και ο Ολυμπιακός έπαιρνε το πρωτάθλημα στην Ελλάδα, θα πήγαινε απευθείας στη League Phase της κορυφαίας ευρωπαϊκής διοργάνωσης. Θυμίζουμε πως κάθε ευρωπαϊκή νίκη δίνει 2.000 πόντους και κάθε ισοπαλία 1.000, κάτι που σημαίνει ότι οι «ερυθρόλευκοι» μπορούν να βελτιώσουν και άλλο τον συντελεστή τους, αλλά και να... απειληθούν από κάποια ομάδα που βρίσκεται πίσω τους, κυρίως τη Σαχτάρ Ντόνετσκ.

Τι ισχύει για τον ΠΑΟΚ

Για τον «δικέφαλο του βορρά», τα πράγματα είναι πιο περίπλοκα, καθώς είναι αυτή τη στιγμή όγδοος στο σχετικό ranking. Με την Μπόντο/Γκλιμτ να έχει βγει όμως εκτός κάδρου, και τις Κοπεγχάγη, Ρέιντζερς να έχουν λιγοστές ελπίδες για να πάρουν τον τίτλο στη χώρα τους, ο ΠΑΟΚ μπορεί να ελπίζει ότι θα πάει απευθείας στη League Phase αν πάρει το πρωτάθλημα, στερώντας το από τον Ολυμπιακό, που επίσης τον περνάει στο ranking.

Για να τα καταφέρει, θα πρέπει να κατακτήσει φυσικά τη Stoiximan Super League, αλλά και να αφήσει πίσω του και τις Σαχτάρ Ντόνετσκ, Ντινάμο Ζάγκρεμπ και Ζάλτσμπουργκ μέσω της φετινής ευρωπαϊκής του πορείας.

Η βαθμολογία των ομάδων του Champions path:

1. Ρέιντζερς – 59.250 / Europa League – 4η στο πρωτάθλημα

2. Μπόντο/Γκλιμτ – 55.000 / Champions League – 2η στο πρωτάθλημα (Εκτός διεκδίκησης)

3. Ολυμπιακός – 54.500 / Champions League – 1ος στο πρωτάθλημα

4. Κοπεγχάγη – 51.375 / Champions League – 4η στο πρωτάθλημα

5. Σαχτάρ Ντόνετσκ – 44.000 / Conference League – 1η στο πρωτάθλημα

6. Ντινάμο Ζάγκρεμπ – 44.000 / Europa League – 2η στο πρωτάθλημα

7. Ζάλτσμπουργκ – 44.000 / Europa League – 1η στο πρωτάθλημα

8. ΠΑΟΚ – 43.250 / Europa League – 2ος στο πρωτάθλημα

9. Φερεντσβάρος – 42.000 / Europa League – 5η στο πρωτάθλημα

10. Κάραμπαγκ – 40.000 / Europa League – 1η στο πρωτάθλημα

