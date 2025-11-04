Ιτούδης: «Το όνειρό μου είναι να δημιουργήσω μια Εuroleague με 30 ομάδες»

Αναλυτικά οι δηλώσεις του στο «basketballsphere»:

«Ο Παναθηναϊκός δεν θα μπορούσε να λειτουργήσει χωρίς την οικογένεια Γιαννακόπουλου, ούτε η Φενέρμπαχτσε, ούτε η ΤΣΣΚΑ, όταν μιλάμε για τον σπουδαίο μου φίλο Αντρέι Βατούτιν.

Υποτίθεται ότι θα έμενα δύο χρόνια ακόμα, αλλά ξεκίνησε ο πόλεμος. Δεν τερματίσαμε τη συνεργασία μας επειδή κάτι δεν πήγαινε καλά, το αντίθετο μάλιστα. Ελπίζω η ΤΣΣΚΑ να επιστρέψει στην Εuroleague. Το χρειαζόμαστε αυτό.

Ρωσικές, τουρκικές, ισραηλινές, ισπανικές, σερβικές, ιταλικές ομάδες... Το όνειρό μου είναι να δημιουργήσω μια Εuroleague με 30 ομάδες».