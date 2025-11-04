ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ιτούδης: «Το όνειρό μου είναι να δημιουργήσω μια Εuroleague με 30 ομάδες»

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Ιτούδης: «Το όνειρό μου είναι να δημιουργήσω μια Εuroleague με 30 ομάδες»

Ο Δημήτρης Ιτούδης σε δηλώσεις του μίλησε για το μέλλον της Euroleague και την επιθυμία που έχει για μία διοργάνωση με 30 ομάδες.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του στο «basketballsphere»:

«Ο Παναθηναϊκός δεν θα μπορούσε να λειτουργήσει χωρίς την οικογένεια Γιαννακόπουλου, ούτε η Φενέρμπαχτσε, ούτε η ΤΣΣΚΑ, όταν μιλάμε για τον σπουδαίο μου φίλο Αντρέι Βατούτιν.

Υποτίθεται ότι θα έμενα δύο χρόνια ακόμα, αλλά ξεκίνησε ο πόλεμος. Δεν τερματίσαμε τη συνεργασία μας επειδή κάτι δεν πήγαινε καλά, το αντίθετο μάλιστα. Ελπίζω η ΤΣΣΚΑ να επιστρέψει στην Εuroleague. Το χρειαζόμαστε αυτό.

Ρωσικές, τουρκικές, ισραηλινές, ισπανικές, σερβικές, ιταλικές ομάδες... Το όνειρό μου είναι να δημιουργήσω μια Εuroleague με 30 ομάδες».

 

 

Κατηγορίες

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Ο Μαξ Ντάουμαν, ο νεότερος παίκτης στην Ιστορία του Champions League

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Θέλει να κρατήσει ανοικτή την πόρτα

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Κοίταξε νωρίς στον πάγκο και όλα άλλαξαν

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Champions League: «Τρένο» η Άρσεναλ, ισοπαλία στη Νάπολι!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Εντυπωσιακός Τζόκοβιτς - Νίκησε εύκολα στην πρεμιέρα του στην Αθήνα

Τένις

|

Category image

WTA Finals-Κυρίαρχη η Γκοφ, απέκλεισε την Παολίνι

Τένις

|

Category image

Απόδραση με πολλά κέρδη

ΑΕΚ

|

Category image

Με Ροντινέι δεξί μπακ και Ζέλσον εξτρέμ: Η ενδεκάδα του Ολυμπιακού

Ελλάδα

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Ο Λοΐζου με μαγική ενέργεια προσφέρει ασίστ

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Κατέρρευσε στην Τουρκία ο Πανιώνιος

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Η ΕΝΠ ανάμεσα στις 16 ομάδες της Ευρώπης χωρίς νίκη στο πρωτάθλημα

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

«Σεβόμαστε τη Πάφο, αλλά ήρθε η ώρα να πάρουμε τη νίκη»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ρονάλντο: «Σύντομα θα αποσυρθώ, θα είναι δύσκολο, θα κλάψω, τίποτα δεν θα μπορεί να γεμίσει αυτό το κενό»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Άμεσα στροφή με άλλα δεδομένα

ΑΕΛ

|

Category image

Τρομερό comeback των νέων του Ολυμπιακού και όρθιοι κόντρα στην Αϊντχόφεν!

Ελλάδα

|

Category image

Διαβαστε ακομη