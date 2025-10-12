Η Γέιδα σόκαρε την Μπάρτσα στο «Παλάου» και την άφησε χωρίς νίκη στην ACB!

Εκ διαμέτρου αντίθετο κρίνεται το φετινό ξεκίνημα της Μπαρτσελόνα στο πρωτάθλημα Ισπανίας και την Ευρωλίγκα, με τους «μπλαουγκράνα» να δείχνουν στις πρώτες εβδομάδες της σεζόν πως δυσκολεύονται αρκετά να προσαρμοστούν στα διαδοχικά ματς.

Παρά το γεγονός πως στην κορυφαία ευρωπαϊκή διοργάνωση έχουν ρεκόρ 2-1, οι Καταλανοί τα πάνε πολύ άσχημα στην ACB, αφού το απόγευμα της Κυριακής (12/10) υπέστησαν εντός έδρας κάζο από τη Γέιδα για τη 2η αγωνιστική!

Συγκεκριμένα, η ομάδα του Ζοάν Πενιαρόγια «πλήρωσε» την κάκιστη αμυντική της αντίδραση και ηττήθηκε με σκορ 91-86 μέσα στο «Παλάου Μπλαουγκράνα», μένοντας έτσι χωρίς ένα ροζ φύλλο αγώνα στο πρωτάθλημα!

Κάπως έτσι πήγε... στράφι η εξαιρετική εμφάνιση του Τόκο Σενγκέλια με 20 πόντους, 4 ριμπάουντ και ισάριθμες ασίστ, με του Πάντερ και Μπριθουέλα να προσθέτουν από 14 και 10 πόντους αντίστοιχα.

Τα δεκάλεπτα: 21-25, 43-48, 65-63, 86-91.

