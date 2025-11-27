Europa League: Εντός έδρας αποστολές για Ρόμα, Άστον Βίλα και Φέγενορντ

Φουλ δράση απόψε στο Europa League, με τις 18 αναμετρήσεις της πέμπτης αγωνιστικής της league phase να διεξάγονται στις 19:45 και στις 22:00.

Η Ρόμα υποδέχεται την απόλυτη Μίντιλαντ θέλοντας να πάρει την πρώτη της εντός έδρας νίκη στον θεσμό, με την Άστον Βίλα να υποδέχεται τη Γιουνγκ Μπόις και τη Φέγενορντ να αντιμετωπίζει τη Σέλτικ.

Ενδιαφέρον συγκεντρώνει και η αναμέτρηση της Πόρτο με τη Νις, όπου οι Γάλλοι ψάχνουν τους πρώτους τους βαθμούς με την Μπολόνια να φιλοξενεί τη Ζάλτσμπουργκ.

Η δε Ρέιντζερς, κοντράρεται με την Μπράγκα στη Γλασκώβη, θέλοντας και αυτή να σπάσει το σερί ηττών κάνοντας σεφτέ.

Το πρόγραμμα της 5ης αγωνιστικής

Άστον Βίλα-Γιουνγκ Μπόις (19:45)

Βικτόρια Πλζεν-Φράιμπουργκ (19:45)

Λιλ-Ντινάμο Ζάγκρεμπ (19:45)

Λουντογκόρετς-Θέλτα (19:45)

ΠΑΟΚ-Μπραν (19:45)

Πόρτο-Νις (19:45)

Ρόμα-Μίντιλαντ (19:45)

Φέγενορντ-Σέλτικ (19:45)

Φενέρμπαχτσε-Φερεντσβάρος (19:45)

Γκενκ-Βασιλεία (22:00)

Γκόου Αχέντ Ιγκλς-Στουτγκάρδη (22:00)

Ερυθρός Αστέρας-Στεάουα Βουκουρεστίου (22:00)

Μακάμπι Τελ Αβίβ-Λιόν (22:00)

Μπέτις-Ουτρέχτη (22:00)

Μπολόνια-Ζάλτσμπουργκ (22:00)

Νότιγχαμ Φόρεστ-Μάλμε (22:00)

Παναθηναϊκός-Στουρμ Γκρατς (22:00)

Ρέιντζερς-Μπράγκα (22:00)