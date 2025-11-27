ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Europa League: Εντός έδρας αποστολές για Ρόμα, Άστον Βίλα και Φέγενορντ

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Europa League: Εντός έδρας αποστολές για Ρόμα, Άστον Βίλα και Φέγενορντ

Δείτε το πρόγραμμα της ημέρας για τη league phase του Europa League.

Φουλ δράση απόψε στο Europa League, με τις 18 αναμετρήσεις της πέμπτης αγωνιστικής της league phase να διεξάγονται στις 19:45 και στις 22:00.

Η Ρόμα υποδέχεται την απόλυτη Μίντιλαντ θέλοντας να πάρει την πρώτη της εντός έδρας νίκη στον θεσμό, με την Άστον Βίλα να υποδέχεται τη Γιουνγκ Μπόις και τη Φέγενορντ να αντιμετωπίζει τη Σέλτικ.

Ενδιαφέρον συγκεντρώνει και η αναμέτρηση της Πόρτο με τη Νις, όπου οι Γάλλοι ψάχνουν τους πρώτους τους βαθμούς με την Μπολόνια να φιλοξενεί τη Ζάλτσμπουργκ.

 

 

Η δε Ρέιντζερς, κοντράρεται με την Μπράγκα στη Γλασκώβη, θέλοντας και αυτή να σπάσει το σερί ηττών κάνοντας σεφτέ.

Το πρόγραμμα της 5ης αγωνιστικής

Άστον Βίλα-Γιουνγκ Μπόις (19:45)

Βικτόρια Πλζεν-Φράιμπουργκ (19:45)

Λιλ-Ντινάμο Ζάγκρεμπ (19:45)

Λουντογκόρετς-Θέλτα (19:45)

ΠΑΟΚ-Μπραν (19:45)

Πόρτο-Νις (19:45)

Ρόμα-Μίντιλαντ (19:45)

Φέγενορντ-Σέλτικ (19:45)

Φενέρμπαχτσε-Φερεντσβάρος (19:45)

Γκενκ-Βασιλεία (22:00)

Γκόου Αχέντ Ιγκλς-Στουτγκάρδη (22:00)

Ερυθρός Αστέρας-Στεάουα Βουκουρεστίου (22:00)

Μακάμπι Τελ Αβίβ-Λιόν (22:00)

Μπέτις-Ουτρέχτη (22:00)

Μπολόνια-Ζάλτσμπουργκ (22:00)

Νότιγχαμ Φόρεστ-Μάλμε (22:00)

Παναθηναϊκός-Στουρμ Γκρατς (22:00)

Ρέιντζερς-Μπράγκα (22:00)

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Χωρίς επιλογή για να κρατηθεί ζωντανή

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Ο κόσμος της Λίβερπουλ έστειλε μήνυμα - Έφευγαν από το τρίτο γκολ της Αϊντχόφεν…

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ο Παναθηναϊκός ψάχνει τη νίκη που θα «κλειδώσει» τα νοκ-άουτ

Ελλάδα

|

Category image

Έδωσε ρυθμό και ήταν λες και έπαιζε και αυτός!

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Βίνι και Τσάμπι Αλόνσο έφυγαν αγκαλιασμένοι από τον αγωνιστικό χώρο του «Γ.Καραϊσκάκης»!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Europa League: Εντός έδρας αποστολές για Ρόμα, Άστον Βίλα και Φέγενορντ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Mε νέα... απόδραση θα «αγκαλιάσει» την 8άδα

ΑΕΚ

|

Category image

Ιστορικό ρεκόρ για τον Εμπαπέ στο Champions League - Ξεπέρασε τον Ινζάγκι

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Το τηλεοπτικό μενού της Πέμπτης (27/11)

TV

|

Category image

Μόνη πρώτη και χωρίς απώλειες η Άρσεναλ, τεράστια έκπληξη της Αϊντχόφεν στο «Άνφιλντ»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Κοίταξε στα μάτια τη Ρεάλ ο Ολυμπιακός, αλλά δεν πήρε κέρδος

Ελλάδα

|

Category image

BAΘΜΟΛΟΓΙΑ Champions League: Σε θέση πρόκρισης η Πάφος FC

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

«Kάθε βαθμός στο Champions League είναι πραγματικά καταπληκτικός»

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

«Μπλακ άουτ» στο Βελιγράδι για τον Ολυμπιακό

EUROLEAGUE

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Όσα έγιναν στο Πάφος FC - Μονακό

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Διαβαστε ακομη