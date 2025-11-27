ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Mε νέα... απόδραση θα «αγκαλιάσει» την 8άδα

ΒΑΣΟΣ ΒΑΣΟΥ

Δημοσιευτηκε:

Mε νέα... απόδραση θα «αγκαλιάσει» την 8άδα

Με φόντο την πρώτη 8άδα της League Phase του Conference League και την απευθείας είσοδο στις 16 καλύτερες ομάδες της διοργάνωσης, η ΑΕΚ κοντράρεται απόψε (22:00) με τη Ριέκα στην Κροατία.

Στόχος είναι ένα θετικό αποτέλεσμα και -γιατί όχι;- η νίκη, κάτι που θα σφραγίσει την πρόκριση των κιτρινοπράσινων στην επόμενη φάση, αποφεύγοντας τα πλέι οφ, με τους Λαρνακείς να κάνουν όνειρα για ακόμα καλύτερη πορεία από αυτήν της περιόδου 2022-23, όταν έφτασαν μέχρι τους «16» του Conference League αλλά αποκλείστηκαν από τη μετέπειτα κάτοχο του τροπαίου Γουέστ Χαμ. Η ΑΕΚ θέλει να δώσει συνέχεια στα καλά αποτελέσματα που έχει μέχρι σήμερα στη League Phase, όπου σε τρία παιχνίδια μετρά δύο νίκες και μία ισοπαλία, έχοντας μηδέν παθητικό!

«Αναγνωρίζουμε τις δυσκολίες της αποστολής απέναντι σε μία ομάδα που παίζει στην έδρα της και προέρχεται από ένα εκπληκτικό αποτέλεσμα (5-0 επί της Χάιντουκ). Όμως, πάμε με πίστη στις δυνάμεις μας. Θέλουμε να τερματίσουμε στην πρώτη οκτάδα και να πάρουμε την απευθείας πρόκριση. Δεν είναι αμελητέα ομάδα η Ριέκα, όμως η ΑΕΚ απέδειξε ότι μπορεί να κοιτάξει στα μάτια οποιαδήποτε ομάδα», δήλωσε χθες, πριν από την αναχώρηση της αποστολής, ο εκπρόσωπος Τύπου, Κυριάκος Δημητρίου.

Στην αποστολή συμμετέχουν 25 ποδοσφαιριστές, με τον Ιμανόλ Ιδιάκεθ να έχει αυξημένες επιλογές στη διάθεσή του. Ο Αλομέροβιτς θα είναι κάτω από τα γκολπόστ, οι Μιλίτσεβιτς και Ρομπέρζ θα απαρτίζουν το αμυντικό δίδυμο, ενώ ακραία μπακ θα παίξουν οι Μιραμόν ή Π. Ιωάννου από δεξιά (εφόσον ο Εκπολό κριθεί ανέτοιμος) και μάλλον ο Νάλι από αριστερά. Στα χαφ, δεν αποκλείεται να δούμε συνύπαρξη Σουάρες, Λέδες και Πονς, ενώ φανέλα βασικού διεκδικεί και ο Ναούμ. Στα φτερά της επίθεσης οι Ιβάνοβιτς και Ρούμπιο είναι επικρατέστεροι, ενώ τη θέση στο «9» διεκδικούν οι Ανγκιέλσκι και Μπάγιτς. Ανάλογα με την ετοιμότητά τους, θα πάρουν χρόνο συμμετοχής οι Ρόντεν, Καμπρέρα και Γκαρσία. Η ΑΕΚ θα έχει στο πλευρό της 300-400 φίλους της.

Κατηγορίες

ΑΕΚ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Χωρίς επιλογή για να κρατηθεί ζωντανή

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Ο κόσμος της Λίβερπουλ έστειλε μήνυμα - Έφευγαν από το τρίτο γκολ της Αϊντχόφεν…

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ο Παναθηναϊκός ψάχνει τη νίκη που θα «κλειδώσει» τα νοκ-άουτ

Ελλάδα

|

Category image

Έδωσε ρυθμό και ήταν λες και έπαιζε και αυτός!

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Βίνι και Τσάμπι Αλόνσο έφυγαν αγκαλιασμένοι από τον αγωνιστικό χώρο του «Γ.Καραϊσκάκης»!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Europa League: Εντός έδρας αποστολές για Ρόμα, Άστον Βίλα και Φέγενορντ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Mε νέα... απόδραση θα «αγκαλιάσει» την 8άδα

ΑΕΚ

|

Category image

Ιστορικό ρεκόρ για τον Εμπαπέ στο Champions League - Ξεπέρασε τον Ινζάγκι

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Το τηλεοπτικό μενού της Πέμπτης (27/11)

TV

|

Category image

Μόνη πρώτη και χωρίς απώλειες η Άρσεναλ, τεράστια έκπληξη της Αϊντχόφεν στο «Άνφιλντ»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Κοίταξε στα μάτια τη Ρεάλ ο Ολυμπιακός, αλλά δεν πήρε κέρδος

Ελλάδα

|

Category image

BAΘΜΟΛΟΓΙΑ Champions League: Σε θέση πρόκρισης η Πάφος FC

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

«Kάθε βαθμός στο Champions League είναι πραγματικά καταπληκτικός»

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

«Μπλακ άουτ» στο Βελιγράδι για τον Ολυμπιακό

EUROLEAGUE

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Όσα έγιναν στο Πάφος FC - Μονακό

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Διαβαστε ακομη