Mε νέα... απόδραση θα «αγκαλιάσει» την 8άδα

Στόχος είναι ένα θετικό αποτέλεσμα και -γιατί όχι;- η νίκη, κάτι που θα σφραγίσει την πρόκριση των κιτρινοπράσινων στην επόμενη φάση, αποφεύγοντας τα πλέι οφ, με τους Λαρνακείς να κάνουν όνειρα για ακόμα καλύτερη πορεία από αυτήν της περιόδου 2022-23, όταν έφτασαν μέχρι τους «16» του Conference League αλλά αποκλείστηκαν από τη μετέπειτα κάτοχο του τροπαίου Γουέστ Χαμ. Η ΑΕΚ θέλει να δώσει συνέχεια στα καλά αποτελέσματα που έχει μέχρι σήμερα στη League Phase, όπου σε τρία παιχνίδια μετρά δύο νίκες και μία ισοπαλία, έχοντας μηδέν παθητικό!

«Αναγνωρίζουμε τις δυσκολίες της αποστολής απέναντι σε μία ομάδα που παίζει στην έδρα της και προέρχεται από ένα εκπληκτικό αποτέλεσμα (5-0 επί της Χάιντουκ). Όμως, πάμε με πίστη στις δυνάμεις μας. Θέλουμε να τερματίσουμε στην πρώτη οκτάδα και να πάρουμε την απευθείας πρόκριση. Δεν είναι αμελητέα ομάδα η Ριέκα, όμως η ΑΕΚ απέδειξε ότι μπορεί να κοιτάξει στα μάτια οποιαδήποτε ομάδα», δήλωσε χθες, πριν από την αναχώρηση της αποστολής, ο εκπρόσωπος Τύπου, Κυριάκος Δημητρίου.

Στην αποστολή συμμετέχουν 25 ποδοσφαιριστές, με τον Ιμανόλ Ιδιάκεθ να έχει αυξημένες επιλογές στη διάθεσή του. Ο Αλομέροβιτς θα είναι κάτω από τα γκολπόστ, οι Μιλίτσεβιτς και Ρομπέρζ θα απαρτίζουν το αμυντικό δίδυμο, ενώ ακραία μπακ θα παίξουν οι Μιραμόν ή Π. Ιωάννου από δεξιά (εφόσον ο Εκπολό κριθεί ανέτοιμος) και μάλλον ο Νάλι από αριστερά. Στα χαφ, δεν αποκλείεται να δούμε συνύπαρξη Σουάρες, Λέδες και Πονς, ενώ φανέλα βασικού διεκδικεί και ο Ναούμ. Στα φτερά της επίθεσης οι Ιβάνοβιτς και Ρούμπιο είναι επικρατέστεροι, ενώ τη θέση στο «9» διεκδικούν οι Ανγκιέλσκι και Μπάγιτς. Ανάλογα με την ετοιμότητά τους, θα πάρουν χρόνο συμμετοχής οι Ρόντεν, Καμπρέρα και Γκαρσία. Η ΑΕΚ θα έχει στο πλευρό της 300-400 φίλους της.