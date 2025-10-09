Νέος προπονητής στην Team USA ο Έρικ Σποέλστρα!
Αλλαγή σκυτάλης στην τεχνική ηγεσία της Team USA, με τον Έρικ Σποέλστρα να παίρνει τη θέση του Στιβ Κερ ενόψει του Μουντομπάσκετ 2027 και των Ολυμπιακών Αγώνων στο Λος Άντζελες την επόμενη χρονιά!
Σε νέα εποχή περνάει η Team USA!
Μετά την αποχώρηση του Στιβ Κερ από το «τιμόνι» της εθνικής ομάδας μπάσκετ της χώρας, η ομοσπονδία πήρε την απόφαση να χρίσει ως head coach τον μέχρι πρότινος βοηθό του, Έρικ Σποέλστρα!
Just in: USA Basketball is expected to name Erik Spoelstra as the new head coach of the men's national team, sources tell ESPN. Spoelstra succeeds Steve Kerr for the next World Cup and the 2028 Summer Olympics after serving as a lead assistant on Team USA's 2024 gold medal squad. pic.twitter.com/eApR2LsXeB— Shams Charania (@ShamsCharania) October 9, 2025
