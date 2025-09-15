Αταμάν: «Ξέρουμε ότι είμαστε οι πρωταθλητές των καρδιών, αλλά θα γίνουμε και οι πραγματικοί»

Η Τουρκία δεν κατάφερε να εξασφαλίσει το πρώτο χρυσό μετάλλιο στην ιστορία της, καθώς ηττήθηκε 88-83 από τη Γερμανία στον τελικό του Ευρωμπάσκετ, μετά από ένα παιχνίδι που κρίθηκε στις απόλυτες λεπτομέρειες.

Μία μέρα μετά το ματς, οι Τούρκοι επέστρεψαν στη... βάση τους, όπου πολλοί φίλοι της ομάδας και εκπρόσωποι των ΜΜΕ τους υποδέχθηκαν θερμά. Σε δηλώσεις που έκανε, ο Εργκίν Αταμάν εξέφρασε την απογοήτευσή του για την απώλεια του τίτλου, αλλά και την αισιοδοξία του για το μέλλον.

«Η ιστορία γράφει τους πρωταθλητές. Ξέρουμε ότι είμαστε οι πρωταθλητές των καρδιών, αλλά θα γίνουμε και οι πραγματικοί πρωταθλητές. Φτάσαμε πολύ κοντά, το χάσαμε την τελευταία στιγμή. Θα έρθει η μέρα που θα το κατακτήσουμε κι αυτό.Είμαστε περήφανοι για το ασημένιο μετάλλιο, αλλά προσωπικά είμαι πολύ στεναχωρημένος. Θέλαμε πραγματικά να φέρουμε αυτό το πρωτάθλημα στο τουρκικό έθνος. Το χάσαμε με το τελευταίο σουτ», είπε αναλυτικά ο Τούρκος τεχνικός.

sport-fm.gr