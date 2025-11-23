ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

LIVE: Απόλλων - Ομόνοια 1-0

Κομβική μάχη για Απόλλων και Ομόνοια στο «Αλφάμεγα».

Τη νίκη που θα τους αποφέρει πολλαπλά κέρδη θα αναζητήσουν Απόλλων και Ομόνοια στη μάχη που θα ξεκινήσει στις 19:00 στο «Αλφάμεγα».

Οι γηπεδούχοι με 16 βαθμούς δεν έχουν καμία πολυτέλεια αφού θα μείνουν πολύ πίσω από την κορυφή και θα δυσκολέψουν τη... ζωή τους για ευρωπαϊκό εισιτήριο.

Οι πράσινοι από την άλλη, έχουν δείξει τεράστια δυναμική και με 23 βαθμούς, θέλουν να επανέλθουν στην κορυφή, αυτή τη φορά, μονάχοι τους μετά την ήττα του Άρη.

Η εξέλιξη της αναμέτρησης

19΄ - ΓΚΟΛ για τον Απόλλωνα: Ο Ροντρίγκες με εντυπωσιακό σουτ, νικά τον Φαμπιάνο και ανοίγει το σκορ στο «Αλφάμεγα».

16΄ - Ο Κβίντα μέσα από την περιοχή, έκανε το πλασέ αλλά δεν βρήκε στόχο.

13΄ - Ο Εβάντρο από πλάγια και αφού πέρασε τον Κουν, πλάσαρε αλλά η μπάλα κτύπησε στο δεξί δοκάρι και πήγε άουτ,

  • Έναρξη της αναμέτρησης

ΑΠΟΛΛΩΝ: Κουν, Σιήκκης, Βούρος, Κβίντα, Ζμέρχαλ, Λιούμπιτς, Βέισμπεκ, Ροντρίγκες, Ντουοντού, Μάρκοβιτς, Τόμας.

ΟΜΟΝΟΙΑ: Φαμπιάνο, Μασούρας, Παναγιώτου, Αγκουζούλ, Κίτσος, Μάριτς, Κούσουλος, Εβάντρο, Τάνκοβιτς, Σεμέδο, Γιόβετιτς.

ΣΚΟΡΕΡ: -/-

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: -/-

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Χριστοφόρου Μάριος

Α' Βοηθός Διαιτητής: Κωμοδρόμος Ηράκλης

Β' Βοηθός Διαιτητής: Ευαγόρου Ευαγόρας

4ος Διαιτητής: Τεχράνυ Ανδρέας

VAR: Luca Cibelli

AVAR: Τζιωρτζής Όμηρος

Παρατηρητής: Ιωάννου Μιχάλης

