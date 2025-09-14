ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

BINTEO: Οι πανηγυρικές στιγμές στο ξενοδοχείο της Εθνικής Ελλάδας

Η 14η Σεπτεμβρίου θα γραφτεί στην ιστορία του ελληνικού μπάσκετ, με την Εθνικής μας ομάδα να κατακτά το χάλκινο μετάλλιο στο Ευρωμπάσκετ 2025, ανεβαίνοντας στο βάθρο για πρώτη φορά μετά από 16 ολόκληρα χρόνια.

Αρκετή ώρα μετά το τέλος του μικρού τελικού, το πάρτι συνεχίστηκε στο ξενοδοχείο της «γαλανόλευκης», εκεί όπου εκατοντάδες Έλληνες φίλαθλοι έγιναν «ένα» με τους παίκτες του Βασίλη Σπανούλη, τραγουδώντας και πανηγυρίζοντας παρέα την κατάκτηση του μεταλλίου!

