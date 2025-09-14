Ήταν πολλά 16 χρόνια - Ξανά σε βάθρο η Εθνική Ελλάδας!

Η βιτρίνα της τροπαιοθήκης της Εθνικής Ανδρών άνοιξε και πάλι μετά από 16 χρόνια αναμονής, προσθέτοντας το χάλκικο μετάλλιο του Ευρωμπάσκετ 2025! Το κίνητρο της «γαλανόλευκης» ήταν μεγάλο και αποτυπώθηκε στο παρκέ στο σημερινό «μικρό» τελικό της διοργάνωσης με την Φινλανδία, της οποίας έκαμψε την αντίσταση με 92-89!

Πλέον το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα έφτασε τα έξι μετάλλια σε Ευρωμπάσκετ (χρυσά το 1987 και 2005, ασημένιο το 1989 και χάλκινα το 1949, το 2009 και 2025), με το τελευταίο να είναι χάλκινης απόχρωσης, αλλά να φαντάζει... χρυσό για το μέλλον του ελληνικού μπάσκετ, μετά από 16... στείρα χρόνια!

Η διάρκεια στην άμυνα, που... εξαφάνισε την απειλή του ΝΒΑερ, Λάουρι Μάρκανεν τουλάχιστον μέχρι το 30΄, η ευστοχία από τα 6,75, που έλειψε από το κρίσιμο ματς με την Τουρκία και η επαναφορά του Γιάννη Αντετοκούνμπο στις... εργοστασιακές ρυθμίσεις, απλοποίησαν το έργο της Εθνικής για 36΄, καθώς στο τελευταίο τετράλεπτο και από το +17 (81-64) κινδύνευσε να χάσει τα πάντα!

Το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα εξασφάλισε από το ημίχρονο μία διαφορά 14 πόντων (48-34) και με τρίποντες-ενέσεις έσβηνε κάθε προσπάθεια ανατροπής των αντιπάλων, μέχρι το 36΄, όταν οι Φιλανδοί έτρεξαν επιμέρους σκορ 9-25 και στα 5΄΄ πριν τη λήξη βρέθηκαν στο -1 (90-89), μετά από 2/3 εύστοχες βολές του Βάλτονεν. Ο τελευταίος αστόχησε στην τελευταία με τον Γιάντουνεν να παίρνει το ριμπάουντ, αλλά να αστοχεί εξ επαφής και στη συνέχεια να κάνει φάουλ στον Γιάννη Αντετοκούνμπο, ο οποίος διαμόρφωσε από τη γραμμή της φιλανθρωπίας το τελικό σκορ, καθώς ο Γιάντουνεν αστόχησε στο τρίποντο της ισοφάρισης σχεδόν από το κέντρο του παρκέ.

Με 30 πόντους, 17 ριμπάουντ, 6 ασίστ, 1 κλέψιμο και 2 μπλοκ τελείωσε τον αγώνα ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, ενώ 20 πόντους με 5/9 τρίποντα συμπλήρωσε ο Τάιλερ Ντόρσεϊ και 15 με 4/10 πρόσθεσε ο Τολιόπουλος.

Στο «αντίο» του στην Εθνική Ανδρών, ο Κώστας Σλούκας έμεινε στο παρκέ για 30 λεπτά με απολογισμό 7 πόντους, 3 ριμπάουντ, 3 ασίστ και 2 κλεψίματα.

Από την Φινλανδία, που για πρώτη φορά στην Ιστορία της τερμάτισε στην 4η θέση σε Ευρωμπάσκετ, ξεχώρισε ο... σβηστός για τρία δεκάλεπτο, Λάουρι Μάρκανεν, με 19 πόντους και 10 ριμπάουντ, ενώ 18 πρόσθεσε ο Ελίας Βάλτονεν. «Πληγή» για το σύνολο του Ελίας Τουόβι τα τρίποντα, όπου μέτρησε 13/39!

Τα δεκάλεπτα: 24-15, 48-34, 69-56, 92-89

ΕΛΛΑΔΑ (Βασίλης Σπανούλης): Ντόρσεϊ 20 (5), Τολιόπουλος 15 (4), Σλούκας 7 (1), Καλαϊτζάκης 5 (1), Παπανικολάου 4 (1), Κατσίβελης, Σαμοντούροβ, Γ. Αντετοκούνμπο 30, Κ. Αντετοκούνμπο 3, Θ. Αντετοκούνμπο, Μήτογλου 8 (2).

ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ (Λάσι Τουόβι): Λιτλ 6, Σάλιν 5 (1), Ενκαμουά 15 (2), Γιάντουνεν 13 (3), Βάλτονεν 18 (2), Μαξούνι, Μάρκανεν 19 (3), Μούρινεν 5, Γκούσταβσον, Γκράντισον 8 (2).