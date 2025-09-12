Κατάπιε τη Φινλανδία με επίθεση-φωτιά και περιμένει Ελλάδα ή Τουρκία στον μεγάλο τελικό η Γερμανία!

Έκανε επίδειξη ανωτερότητας κόντρα στη Φινλανδία και προκρίθηκε στον τελικό του EuroBasket 2025 η Γερμανία!

Όντας ανώτερη στο μεγαλύτερο μέρος του πρώτου ημιτελικού και διατηρώντας τον έλεγχο, ακόμα και όταν είδαν την αντίπαλό τους να επιστρέφει από το -19 και να μειώνει στους 6 (77-71), στην τρίτη περίοδο, οι Γερμανοί πήραν τελικά με άνεση τη νίκη 98-86, περιμένοντας πλέον να μάθουν αν θα αντιμετωπίσουν την Εθνική μας ή την Τουρκία, στον μεγάλο τελικό της Κυριακής (14/9)!

Έτσι, η Γερμανία βρίσκεται ένα μόνο παιχνίδι μακριά από το να κατακτήσει Ευρωμπάσκετ για δεύτερη φορά στην ιστορία της και πρώτη από το μακρινό 1993, όταν είχε φιλοξενήσει τη διοργάνωση, ενώ θέλει να καταφέρει κάτι που στο παρελθόν έχουν πετύχει μόνο Σοβιετική Ένωση, Γιουγκοσλαβία και Ισπανία, να είναι δηλαδή ταυτόχρονα Παγκόσμιοι και Πρωταθλητές Ευρώπης!

Από την άλλη, η Φινλανδία είδε τη μαγική φετινή της πορεία να λαμβάνει τέλος, αποχωρώντας με ψηλά το κεφάλι, έχοντας φτάσει για πρώτη φορά μέχρι την ημιτελική φάση!

Κορυφαίος για τους νικητές ο Σρέντερ, ο οποίος ολοκλήρωσε το παιχνίδι με double-double 26 πόντων και 12 ασίστ, όντας ο πρώτος στην ιστορία της διοργάνωσης με 10+ ασίστ σε ημιτελικό! Double-double και για τον Τάις, με 10 πόντους και 11 ριμπάουντ, ενώ ο Βάγκνερ σταμάτησε στους 22 πόντους, έχοντας όμως 20 από το πρώτο ημίχρονο.

Από την άλλη, για τη Φινλανδία ο Μάρκανεν δεν βρέθηκε στη μέρα που ήθελε, αφού παρά τους 16 πόντους και τα 8 ριμπάουντ του, ήταν αρκετά άστοχος. Ο Ενκάμουα είχε 21 πόντους μα 9 ριμπάουντ και 3 ασίστ, ενώ Μούρινεν και Γιάντουνεν είχαν από 12.

