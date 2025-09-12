Προπονήθηκε ο Όσμαν λίγες ώρες πριν τον ημιτελικό με την Ελλάδα!

Ο Τσέντι Όσμαν φαίνεται ότι θα είναι παρών ανάμεσα στους διαθέσιμους που θα έχει ο Εργκίν Αταμάν για την Τουρκία, στον σπουδαίο ημιτελικό του Eurobasket 2025 απέναντι στην Ελλάδα.

Αν και τις προηγούμενες δυο μέρες δεν είχε προπονηθεί, ο διεθνής άσος φόργουορντ του Παναθηναϊκού δούλεψε σε μέρος του προγράμματος της Παρασκευής, μερικές ώρες πριν από τη «μάχη» με τη «γαλανόλευκη» του Βασίλη Σπανούλη.

Είναι λογικό να μη βρίσκεται στο 100%, όπως το είχε καταστήσει ξεκάθαρο και ο ομοσπονδιακός κόουτς της εθνικής ομάδας της χώρας του, ωστόσο, όπως γινόταν λόγος και κατά τη διάρκεια της προπόνησης, ο Όσμαν κατά πάσα πιθανότητα θα παίξει.

