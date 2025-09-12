Tα παρατσούκλια του Βαγγέλη Ιωάννου από το καλύτερο στο χειρότερο

Aπό τα θρυλικά «Kill Bill» και «Σλούκι Λουκ» μέχρι τo «Tyler Time» και «Χτύπημα της Κόμπρας», ο Ιωάννου έχει γράψει ιστορία.

Ηφωνή του Βαγγέλη Ιωάννου είναι χαρακτηριστική και συνδεδεμένη με τα πιο μεγάλα και κρίσιμα παιχνίδια της Εθνικής ομάδας και του ελληνικού μπάσκετ γενικότερα. Με το πάθος του όταν σχολιάζει, τις ατάκες που μένουν και κυρίως με τα παρατσούκλια που βαφτίζει στους παίκτες, έχει γράψει τη δική του ιστορία στις μπασκετικές μεταδόσεις. Για κάποιους αυτά τα nicknames μπορεί να ακούγονται αστεία, σε άλλους να φαίνονται υπερβολικά ή κριντζ, όμως μια κοινή παραδοχή είναι ότι όλα έχουν αφήσει το στίγμα τους και έχουν γίνει κομμάτι της μπασκετικής αργκό. Και όσα χρόνια και να περάσουν, θα συνοδεύουν τους παίκτες σα σκιά.

Με αφορμή την πρόκριση της Εθνικής στους 4 του Eurobasket, αποφασίσαμε να κάνουμε ένα ranking με τα πιο επικά και αστεία παρατσούκλια που έχει βγάλει ο Βαγγέλης Ιωάννου ανά τα χρόνια.

1. Κώστας Σλούκας - Σλούκι Λουκ

Η πρώτη θέση ανήκει δικαιωματικά στο παρατσούκλι που έχει «βαφτίσει» τον Σλούκα, επειδή πασάρει και σκοράρει γρηγορότερα από τη σκιά του. Του το έβγαλε όπως έχει πει ο ίδιος, επειδή το όνομά του ταιριάζει με τον Λούκι Λουκ, λόγω της ταχύτητας και της σβελτάδας του.

2. Γιαννούλης Λαρεντζάκης – το Χτύπημα της Κόμπρας

Πήρε το όνομα λόγω του στυλ που σουτάρει -το λύγισμα του καρπού του μοιάζει με κόμπρα- αλλά και λόγω της μεγάλης ευστοχίας του στο τρίποντο. Σίγουρα από τα πιο αστεία nicknames που έχουν υπάρξει ever.

3. Βασίλης Τολιόπουλος- ΠισΤολιόπουλος

Ένα ακόμα ευφάνταστο παρατσούκλι που έβγαλε ο Ιωάννου στον Τολιόπουλο, επειδή κινείται και φυσικά σκοράρει με μεγάλη ταχύτητα. «Τολιόπουλος η απάντηση, ή πιο απλά, ΠισΤολιόπουλος».

4. Γιώργος Πρίντεζης – Άγιος Γεώργιος Πρίντεζης

Είχε βαφτιστεί έτσι όταν έβαλε το buzzer beater σε play off της Euroleague κόντρα στη Μπαρτσελόνα που είχε στείλει τον Ολυμπιακό στο Final Four, ανήμερα του Αγίου Γεωργίου. Από τότε, κάπως έχει καθιερωθεί και όλοι τον αποκαλούν πλέον «Άγιος Γεώργιος».

5. Ντίνος Μήτογλου – ΤριποΝτίνος

Πολύ προφανές παρατσούκλι για τον Μήτογλου, όταν κινείται και φυσικά σκοράρει με επιτυχία από τη γραμμή του τριπόντου. Από τα πιο ευρηματικά που έχουν βγει, σίγουρα.

6. Θανάσης Αντετοκούμπο – το Ασανσέρ ή αλλιώς the Elevator

Ένα παρατσούκλι που προέκυψε από τα εντυπωσιακά καρφώματα του Θανάση.

7. Γιάννης Αντετοκούμπο – το Ελάφι / Greek freak/ το Θαύμα της φύσης

Ο Γιάννης είναι από εκείνους τους παίχτες που έχει πολλά παρατσούκλια, ανάλογα με την περίσταση. Το "Ελάφι" προκύπτει από το σήμα των Milwaukee Bucks που αγωνίζεται, που είναι ένα ελάφι, το Greek Freak έχει βγει από το NBA, ενώ ο Βαγγέλης Ιωάννου που υιοθετεί και τα δύο τον απογειώνει ακόμα περισσότερο, αποκαλώντας τον και «Θαύμα της φύσης», μετά τις εντυπωσιακές φάσεις που κάνει στους αγώνες της Εθνικής.

8. Τάιλερ Ντόρσεϊ – Tyler Time

Ο Ντόρσεϊ είναι επίσης ένας παίχτης ψυχολογίας και όταν ευστοχεί από τα 6.75 ο Ιωάννου αναφωνεί “It's Tyler Time”, δηλαδή ότι ήρθε η ώρα να πάρει την κατάσταση στα χέρια του.

9. Νίκ Καλάθης – Nick the Quick

Αντίστοιχα με το Σλούκα, ο Καλάθης είχε πάρει το συγκεκριμένο παρατσούκλι, επειδή σκεφτόταν και εκτελούσε με ταχύτητα. Μάλιστα όπως έχει πει ο ίδιος ο Ιωάννου, αυτό το nickname είχε δοθεί παλιότερα και στον Nick Van Exel που έπαιζε στο NBA για τον ίδιο λόγο.

10. Βασίλης Σπανούλης – Kill Bill

«Ο Kill Bill που σκοράρει και πάλι με το χέρι του Θεού», είναι μια από τις χαρακτηριστικές φράσεις του, που προέρχεται από τα πολύ καθοριστικά και θεαματικά buzzer beater που έχει βάλει σε κρίσιμες στιγμές τόσο με την Εθνική όσο και με την ομάδα του. Το παρατσούκλι το είχε βγάλει αρχικά ο Σωτηρίου από τα χρόνια που έπαιζε στο Μαρούσι και ο Ιωάννου το καθιέρωσε από τις τηλεοπτικές μεταδόσεις.

11. Δημήτρης Διαμαντίδης – 3D

Ήταν ένα παρατσούκλι που βγήκε από τον Τζεφ Τέιλορ και καθιερώθηκε από τον Ιωάννου τις μεγάλες εμφανίσεις του Διαμαντίδη στο παγκόσμιο πρωτάθλημα, το Μουντομπάσκετ του 2006 στην Ιαπωνία και προέρχεται από τα 3D – Dimitris Diamantidis Defence.

reader.gr