Πόσα να κάνει ο Ντόντσιτς... στα ημιτελικά η Γερμανία!

Δημοσιευτηκε:

Η Γερμανία έκανε την αντεπίθεσή της στο φινάλε και επικράτησε της Σλοβενίας με 99-91, εξασφαλίζοντας την πρόκρισή της για τα ημιτελικά του EuroBasket 2025 όπου θα αντιμετωπίσει τη Φινλανδία (12/9), παρά τη ματσάρα του Λούκα Ντόντσιτς, ο οποίος αγωνιζόταν με τέσσερα φάουλ από το 23’!

Η Γερμανία συμπλήρωσε το bracket των ημιτελικών του EuroBasket 2025 μετά το 99-91 επί της Σλοβενίας, διεκδικώντας πλέον απέναντι στη Φινλανδία την πρόκριση στον μεγάλο τελικό της Κυριακής 14/9.

Ο Λούκα Ντόντσιτς έκανε τρομερή εμφάνιση, παίζοντας με τέσσερα φάουλ από το 23' και γεμίζοντας τη στατιστική του με 39 πόντους, 10 ριμπάουντ και 7 ασίστ όμως η ματσάρα του σούπερ σταρ των Λέικερς δεν ήταν αρκετή για τη Σλοβενία.

Γερμανία-Σλοβενία: Το ματς

Η Σλοβενία μπήκε στο ματς με 0/4 σουτ απέναντι στη Γερμανία, η οποία σκόραρε με την πρώτη ευκαιρία, δια χειρός Σρούντερ. Μάλιστα, ο Λούκα Ντόντσιτς χρεώθηκε με τεχνική ποινή για διαμαρτυρίες προς τους διαιτητές μετά από μόλις 2'18"! Ακολούθως, ο Ομπστ ευστόχησε σε τρίποντο για το 15-11, και ο Σρούντερ πήγε προς τον Ντόντσιτς με το δάχτυλο στραμμένο στο πρόσωπό του, υποχρεώνοντας τον Σέκουλιτς να καλέσει τάιμ άουτ, βλέποντας τους παίκτες του να έχουν μόλις 1/8 τρίποντα.

Παρ’ όλα αυτά, η Σλοβενία αντέδρασε άμεσα και έκλεισε την πρώτη περίοδο στο 21-32, με τον σούπερ σταρ των Λέικερς να μετρά 10 πόντους με 3/7 σουτ, 3 ριμπάουντ και 3 ασίστ σε αυτό το διάστημα. Η Γερμανία πίεσε, μειώνοντας σε 34-36 με τον Ομπστ, όμως οι Σλοβένοι διατηρούσαν σταθερά το προβάδισμα και πήγαν στα αποδυτήρια μπροστά στο σκορ με 45-51. Ο Ντόντσιτς έφτασε τους 22 πόντους, ενώ οι Βάγκνερ και Σρούντερ έδιναν λύσεις στην επίθεση της Γερμανίας με 15 και 10 πόντους αντίστοιχα.

Μόλις στο 23’, ο Ντόντσιτς χρεώθηκε με το τέταρτο φάουλ, αλλά συνέχισε στο παιχνίδι. Παρά το πρόβλημα με τον ηγέτη της, η Σλοβενία συνέχισε να οδηγεί την κούρσα. Το τρίποντο του Πρέπελιτς ανέβασε τη διαφορά στο +9 απέναντι στη Γερμανία, που κάθε φορά που πλησίαζε στο σκορ έβλεπε τους Σλοβένους να ξεφεύγουν ξανά! Ωστόσο, ο Τρίσταν Ντα Σίλβα σκόραρε από το κέντρο, μειώνοντας σε 70-74 στο 30'.

Η αντεπίθεση της Γερμανίας συνεχίστηκε στο τέταρτο δεκάλεπτο, με το σερί να φτάνει στο 10-0, όταν ο Αντρέας Ομπστ ευστόχησε σε τρίποντο για το 77-74 στο 32’! Η Σλοβενία δεν τα παράτησε και ο τεράστιος Ντόντσιτς ευστόχησε σε τρίποντο για το 85-86 στα 4:12 για το φινάλε, πανηγυρίζοντας έξαλλα. Ο Τάις ήταν εκείνος που έδωσε λύσεις από τη γραμμή των βολών. Η Γερμανία δεν έχασε ξανά το προβάδισμα, φτάνοντας στη νίκη με 99-91 και σφραγίζοντας την πρόκριση στα ημιτελικά!

Τα δεκάλεπτα: 21-32, 45-51, 70-74, 99-91.

gazzetta.gr

