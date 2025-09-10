Αμφίβολος ο Όσμαν για τον ημιτελικό με την Ελλάδα

«Εάν ο αγώνας ήταν σήμερα ή αύριο, σίγουρα δεν θα μπορούσε να παίξει», δήλωσε ο προπονητής της Εθνικής Τουρκίας και του Παναθηναϊκού, μιλώντας σε κανάλι της πατρίδας του.

Ο Αταμάν χαρακτήρισε τον τραυματισμό του Όσμαν στον αστράγαλο «σοβαρό» και έδωσε λεπτομέρειες: «Φοβηθήκαμε όλοι ότι ήταν ρωγμώδες κάταγμα, αλλά ευτυχώς αυτό το σενάριο διαψεύστηκε. Yπάρχει όμως οστικό οίδημα στην τραυματισμένη περιοχή και ο παίκτης δεν μπορεί να πατήσει το πόδι του. Όλο το πρωί βρισκόμασταν σε επαφή με το ιατρικό επιτελείο. Έχουμε λίγο χρόνο μέχρι το βράδυ της Παρασκευής και ελπίζω ότι θα παρουσιαστεί πρόοδος».

Ο Όσμαν τραυματίστηκε στην γ’ περίοδο του προημιτελικού Πολωνίας-Τουρκίας, όταν προσπάθησε να κόψει στον αέρα τον (άλλοτε «πράσινο») Πονίτκα, ο οποίος όμως προσγειώθηκε πάνω στα πόδια του Τούρκου. Ο άσος του Παναθηναϊκού οδηηγήθηκε στα αποδυτήρια υποβασταζόμενος, αλλά λίγο αργότερα επέστρεψε στον πάγκο και μάλιστα ξαναγύρισε στο παιχνίδι και έπαιξε στα τελευταία λεπτά, αν και το ματς είχε ουσιαστικά κριθεί. Το ίδιο βράδυ, το πόδι του πρήστηκε.

«Ο Τσέντι θέλει πολύ να παίξει και θα κάνει το παν για να είναι παρών στον ημιτελικό», τόνισε ο Αταμάν,. «Εάν όμως ο βαθμός ετοιμότητάς του είναι στο 50%, δεν έχει νόημα να τον χρησιμοποιήσουμε, αφού δεν θα είναι το ίδιο αποτελεσματικός. Θα αποφασίσουμε ανάλογα με την πρόοδο του τραυματισμού του».

Ο Όσμαν είναι δεύτερος σκόρερ της τουρκικής ομάδας στο Eurobasket με μ.ο. 14,9 πόντους σε 26,8 λεπτά συμμετοχής, ενώ έχει 51% στα τρίποντα και μαζεύει 5,3 ριμπάουντ.

