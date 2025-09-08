ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Λεμπρόν για προπονητική: «Όχι, ποτέ»!

Λεμπρόν για προπονητική: «Όχι, ποτέ»!

Ο Λεμπρόν Τζέιμς σε δηλώσεις του απέκλεισε το ενδεχόμενο να γίνει προπονητής όταν αποσυρθεί από την ενεργό δράση.

Ο «Βασιλιάς» σε συνέντευξή του απάντησε σε ερώτηση για το αν έχει στο μυαλό του την προοπτική της προπονητικής, κάτι που απέκλεισε κατηγορηματικά.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του στο «CGTN Sports Scene»:

«Όχι, όχι, όχι, δεν υπάρχει καμία πιθανότητα να γίνω προπονητής. Όχι, όχι. Με ενέπνευσε το παιχνίδι. Αγαπώ το παιχνίδι, αλλά δεν έχω τέτοιες σκέψεις για προπονητική στο μέλλον».

 

