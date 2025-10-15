ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

«Τούχελ, θα τραγουδάμε όταν θέλουμε»: Την… είπαν Άγγλοι οπαδοί στον Γερμανό - Τι απάντησε

«Τούχελ, θα τραγουδάμε όταν θέλουμε»: Την… είπαν Άγγλοι οπαδοί στον Γερμανό - Τι απάντησε

Οι Άγγλοι οπαδοί απάντησαν στον Τόμας Τούχελ που εξέφρασε πρόσφατα παράπονα για τη στήριξή τους.

Η Αγγλία σφράγισε το βράδυ της Τρίτης εισιτήριο για το Παγκόσμιο Κύπελλο με το εκτός έδρας 5-0 επί της Λετονίας και έγινε η πρώτη ομάδα που το καταφέρνει ενόψει της τελικής φάσης του 2026.

Το πολύ ευχάριστο βράδυ για τα «τρία λιοντάρια» δεν εμπόδισε τους Άγγλους εκδρομείς που βρέθηκαν στη Ρίγα να ξεχάσουν τις πρόσφατες δηλώσεις του Τόμας Τούχελ. Ο Γερμανός τεχνικός είχε εκφράσει παράπονα για τους οπαδούς που βρέθηκαν στο «Wembley», αναφέροντας: «Στις κερκίδες επικρατούσε... ησυχία. Δεν μας επέστρεψε ποτέ ο κόσμος την ενέργεια που θα θέλαμε, κάναμε φοβερό ξεκίνημα και παρ' όλα αυτά ακούγονταν οι Ουαλοί οπαδοί. Είναι λίγο στενάχωρο. Τα παιδιά άξιζαν περισσότερη στήριξη».

Οι φίλοι της Αγγλίας φώναξαν το ευρηματικό σύνθημα: «Τόμας Τούχελ, θα τραγουδάμε όταν θέλουμε», αλλά και «Τόμας Τούχελ, φωνάζουμε αρκετά δυνατά για σένα;».

Ο ίδιος σχολίασε μέσω της συνέντευξη Τύπου τη συγκεκριμένη κίνηση, δίχως να θελήσει να ρίξει… λάδι στη φωτιά: «Με τιμώρησαν λίγο στο πρώτο μέρος, ήταν δίκαιο. Το αντιμετωπίζω με καλή διάθεση, με καλή αίσθηση του χιούμορ. Το αποδέχομαι καθώς είχαν λόγο να το κάνουν μετά από τα σχόλιά μου στο προηγούμενο ματς. Τα βρήκα αρκετά ευρηματικά τα συνθήματα. Με έκαναν να χαμογελάσω, μπορώ να ανεχτώ το βρετανικό χιούμορ. Δεν έγινε κάτι κακό».

Ο 52χρονος τεχνικός κατέληξε: «Είμαστε σίγουροι ότι θα έχουμε μία τρομερή υποστήριξη στις ΗΠΑ καθώς την έχουμε ανάγκη. Όταν βλέπεις τους οπαδούς να τραγουδούν για την ομάδα, σε ανεβάζει είτε είσαι παίκτης είτε προπονητής. Θέλουμε να τους κάνουμε υπερήφανους και χαρούμενους με την απόδοσή μας στο γήπεδο».

 

sportfm.gr

ΔΙΕΘΝΗ

