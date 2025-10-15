«Κοντά στη λύση με Γκερέρο και Περέα»

Θετικές εξελίξεις διαφαίνονται στο ζήτημα των Γκερέρο και Περέα, καθώς σύμφωνα με την Υπεύθυνη Επικοινωνίας της Ανόρθωσης, Στέλλα Μάρκου, η ομάδα βρίσκεται πολύ κοντά σε συμφωνία μαζί τους για τον διακανονισμό των οφειλών, μετά τη δικαίωσή τους από το Ανώτατο Αθλητικό Δικαστήριο.

Ο Γκερέρο είχε δικαιωθεί με αποζημίωση ύψους €713.000, ενώ ο Περέα με επιπλέον €330.000. Μέχρι στιγμής, μέσω της οικονομικής εκστρατείας, έχουν συγκεντρωθεί €540.000 – ένα ποσό που αποτέλεσε σημείο-κλειδί για την πρόοδο στις διαπραγματεύσεις.

Σε δηλώσεις της στον Supersport FM 104, η Στέλλα Μάρκου ανέφερε:

«Είμαστε στις 540 χιλιάδες ευρώ από την οικονομική εκστρατεία και το μεγάλο ευχαριστώ ανήκει στους Ανορθωσιάτες και άλλους φιλάθλους που έχουν συνεισφέρει. Με αυτά τα λεφτά θα προσπαθήσουμε να βρούμε λύση και είμαστε πολύ κοντά σε συμφωνία με τους Γκερέρο και Περέα. Αν αυτό γίνει πράξη, τότε μπορεί να αλλάξει όλη η κατάσταση στην Ανόρθωση».