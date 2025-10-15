Θύρα 9: «Η Ομόνοια του Λαού συνεχίζει την πορεία της στο πρωτάθλημα»

Αναλυτικά:

«Αδέλφια της ΘΥΡΑ 9, Περήφανε Πράσινε Λαέ,

Την Κυριακή, η ΟΜΟΝΟΙΑ του ΛΑΟΥ, μετά τη διακοπή, συνεχίζει την πορεία της στο πρωτάθλημα με τον αγώνα απέναντι στην ΠΑΕΕΚ στην έδρα μας, στις 15:30. Ένα παιχνίδι που επιβάλλεται να κερδηθεί, βάζοντας έτσι άλλο ένα λιθαράκι προς την επίτευξη των στόχων μας για τη φετινή χρονιά. Ένα παιχνίδι στο οποίο ο 12ος παίκτης πρέπει να παίξει καθοριστικό ρόλο, σπρώχνοντας τους παίκτες μας. Γι’ αυτό πάμε δυναμικά, με φωνή και παλμό, από το πρώτο λεπτό για να το πάρουμε.

Την Κυριακή, βάζουμε την πράσινή μας φανέλα και μαζευόμαστε από νωρίς στην κερκίδα μας, στο βόρειο τμήμα της Ανατολικής, για το καθιερωμένο pre-game πάρτι στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο. Φτιαχνόμαστε κατάλληλα και ανεβαίνουμε στην κερκίδα για άλλη μια 90λεπτη ΘΥΡΑΕΝΝΙΩΤΙΚΗ παράσταση.

Την Κυριακή πάμε με πόρωση να κάνουμε αυτό που ξέρουμε καλύτερα και να πάρουμε τους τρεις βαθμούς.

ΟΛΟΙ ΠΡΑΣΙΝΑ

ΟΛΟΙ ΘΥΡΑ 9

ΜΟΝΟ ΟΜΟΝΟΙΑ»