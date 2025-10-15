ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Θύρα 9: «Η Ομόνοια του Λαού συνεχίζει την πορεία της στο πρωτάθλημα»

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Θύρα 9: «Η Ομόνοια του Λαού συνεχίζει την πορεία της στο πρωτάθλημα»

Η Ομόνοια 29Μ με ανάρτηση της καλεί τον κόσμο για το σημαντικό παιχνίδι με την ΠΑΕΕΚ.

Αναλυτικά:

«Αδέλφια της ΘΥΡΑ 9, Περήφανε Πράσινε Λαέ,

Την Κυριακή, η ΟΜΟΝΟΙΑ του ΛΑΟΥ, μετά τη διακοπή, συνεχίζει την πορεία της στο πρωτάθλημα με τον αγώνα απέναντι στην ΠΑΕΕΚ στην έδρα μας, στις 15:30. Ένα παιχνίδι που επιβάλλεται να κερδηθεί, βάζοντας έτσι άλλο ένα λιθαράκι προς την επίτευξη των στόχων μας για τη φετινή χρονιά. Ένα παιχνίδι στο οποίο ο 12ος παίκτης πρέπει να παίξει καθοριστικό ρόλο, σπρώχνοντας τους παίκτες μας. Γι’ αυτό πάμε δυναμικά, με φωνή και παλμό, από το πρώτο λεπτό για να το πάρουμε.

Την Κυριακή, βάζουμε την πράσινή μας φανέλα και μαζευόμαστε από νωρίς στην κερκίδα μας, στο βόρειο τμήμα της Ανατολικής, για το καθιερωμένο pre-game πάρτι στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο. Φτιαχνόμαστε κατάλληλα και ανεβαίνουμε στην κερκίδα για άλλη μια 90λεπτη ΘΥΡΑΕΝΝΙΩΤΙΚΗ παράσταση.

Την Κυριακή πάμε με πόρωση να κάνουμε αυτό που ξέρουμε καλύτερα και να πάρουμε τους τρεις βαθμούς.

ΟΛΟΙ ΠΡΑΣΙΝΑ

ΟΛΟΙ ΘΥΡΑ 9

ΜΟΝΟ ΟΜΟΝΟΙΑ»

Κατηγορίες

ΟΜΟΝΟΙΑ 29Μ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Ο μικρούλης Γουίλι των 400 ευρώ...που έγραψε τη δική του ιστορία!

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Ερχεται «επανάσταση» στα προκριματικά Μουντιάλ και Euro;

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Θύρα 9: «Η Ομόνοια του Λαού συνεχίζει την πορεία της στο πρωτάθλημα»

ΟΜΟΝΟΙΑ 29Μ

|

Category image

Ο Σπόλστρα και επίσημα στον πάγκο της εθνικής ομάδας μπάσκετ των ΗΠΑ

NBA

|

Category image

Η Αργεντινή συνέτριψε 6-0 το Πουέρτο Ρίκο, δύο ασίστ ο Μέσι

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

BINTEO: Πεδίο μάχης το Ούντινε, επεισόδια λόγω του Ιταλία-Ισραήλ!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

«Κοντά στη λύση με Γκερέρο και Περέα»

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Για τη δεύτερη συνεχόμενη νίκη ο Παναθηναϊκός με την Βιλερμπάν

EUROLEAGUE

|

Category image

Με τα βλέμματα στην 6η στροφή

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Έκλεισαν θέση στο Παγκόσμιο Κύπελλο Σενεγάλη και Ακτή Ελεφαντοστού!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Για μία καλή αρχή!

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Το πρόγραμμα της ημέρας

TV

|

Category image

Επεισόδια στην Ουντίνε μετά τον αγώνα Ιταλίας–Ισραήλ: Τραυματίστηκαν δύο δημοσιογράφοι

[Homepage Ζώνες]

|

Category image

Λύγισε στο φινάλε ο Ολυμπιακός απέναντι στην Εφές

EUROLEAGUE

|

Category image

Δοκιμασία σε... αφιλόξενη έδρα

ΑΕΚ

|

Category image

Διαβαστε ακομη