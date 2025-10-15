Έκλεισαν θέση στο Παγκόσμιο Κύπελλο Σενεγάλη και Ακτή Ελεφαντοστού!

Έκλεισαν θέση και επίσημα χθες το βράδυ (14/10) στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026 Σενεγάλη και Ακτή Ελεφαντοστού!

Από τη μία, η Σενεγάλη επιβλήθηκε με το εμφατικό 4-0 της Μαυριτανίας, με τον Μανέ να σκοράρει δις (45'+1', 48) και με τους Εντιαγέ (64'), Ντιαλό (85') να πετυχαίνουν από ένα τέρμα, τερματίζοντας την πρώτη θέση του ομίλου της, όντας αήττητη με 7 νίκες και 3 ισοπαλίες.

Στη δεύτερη θέση έμεινε, παρά τη νίκη της με 1-0 κόντρα στο Σουδάν, η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, η οποία θα διεκδικήσει την πρόκρισή της στα μπαράζ.

Την πρόκριση στο Μουντιάλ του ερχόμενου καλοκαιριού πήρε και η Ακτή Ελεφαντοστού, η οποία εξασφάλισε την πρωτιά στον όμιλό της, μετά τη νίκη της με 3-0 κόντρα στην Κένυα, αφήνοντας δεύτερη με έναν βαθμό λιγότερο την Γκαμπόν, η οποία επιβλήθηκε με 2-0 του Μπουρουντί.