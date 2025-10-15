ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Έκλεισαν θέση στο Παγκόσμιο Κύπελλο Σενεγάλη και Ακτή Ελεφαντοστού!

Σενεγάλη και Ακτή Ελεφαντοστού πανηγύρισαν επιβλητικές νίκες στην τελευταία αγωνιστική των προκριματικών της Αφρικής για το Παγκόσμιο Κύπελλο, εξασφαλίζοντας την πρωτιά στους ομίλους τους!

Έκλεισαν θέση και επίσημα χθες το βράδυ (14/10) στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026 Σενεγάλη και Ακτή Ελεφαντοστού!

Από τη μία, η Σενεγάλη επιβλήθηκε με το εμφατικό 4-0 της Μαυριτανίας, με τον Μανέ να σκοράρει δις (45'+1', 48) και με τους Εντιαγέ (64'), Ντιαλό (85') να πετυχαίνουν από ένα τέρμα, τερματίζοντας την πρώτη θέση του ομίλου της, όντας αήττητη με 7 νίκες και 3 ισοπαλίες.

Στη δεύτερη θέση έμεινε, παρά τη νίκη της με 1-0 κόντρα στο Σουδάν, η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, η οποία θα διεκδικήσει την πρόκρισή της στα μπαράζ.

Την πρόκριση στο Μουντιάλ του ερχόμενου καλοκαιριού πήρε και η Ακτή Ελεφαντοστού, η οποία εξασφάλισε την πρωτιά στον όμιλό της, μετά τη νίκη της με 3-0 κόντρα στην Κένυα, αφήνοντας δεύτερη με έναν βαθμό λιγότερο την Γκαμπόν, η οποία επιβλήθηκε με 2-0 του Μπουρουντί.

