Ο μικρούλης Γουίλι των 400 ευρώ...που έγραψε τη δική του ιστορία!

Ο Κύπριος τεχνικός θυμάται τα πρώτα βήματα του Σεμέδο στην Κύπρο.

«Να του δώσουμε πρώτα συγχαρητήρια. Αυτός είναι που πέτυχε όσα πέτυχε. Οι υπόλοιποι που περάσαμε από δίπλα του απλά τον βοηθήσαμε», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Στεφανή αποκάλυψε πως όλα ξεκίνησαν το 2014, όταν ο ίδιος ήταν προπονητής στην Αλκή, τότε στη Δ’ κατηγορία. Η ομάδα ζητούσε ενίσχυση και κατέληξε να δοκιμάσει τέσσερις παίκτες από την Αφρική, ανάμεσά τους και ένας... «άγνωστος» Σεμέδο.

«Το αεροπλάνο τους έφτασε στις 16:00, και στις 18:30 είχαμε προπόνηση. Όταν τον είδαμε για πρώτη φορά, θα τον λυπόσουν. Από το παρουσιαστικό του, το κορμί του, το ντύσιμο του… Ήταν ένα παιδί που δεν σου γέμιζε το μάτι. Κι όμως, στην προπόνηση κέρδισε τις εντυπώσεις από την πρώτη στιγμή.»

Παρά τις οικονομικές δυσκολίες και το περιορισμένο μπάτζετ, ο Σεμέδο κατάφερε να κερδίσει μια θέση στην ομάδα. Όπως είπε ο Στεφανή:

«Ξέραμε ότι δεν μπορούσαμε να υπογράψουμε περισσότερους από δύο παίκτες. Μέχρι το τέλος της προπόνησης είπαμε “θα βρούμε τρόπο να τον κρατήσουμε κι αυτόν”. Και τελικά τον υπογράψαμε.»

Η καθημερινότητα του Γουίλι Σεμέδο τότε μόνο εύκολη δεν ήταν. Έμενε σε διαμέρισμα με άλλους τρεις συμπαίκτες του και πληρωνόταν μόλις 400 ευρώ το μήνα.

«Ζούσε σε αντίξοες συνθήκες. Είχαμε συνεργασία με μια ψησταριά και ό,τι έμενε το βράδυ το έφερναν στο γήπεδο για τα παιδιά. Τον Γουίλι, όμως, έπρεπε να τον πείσουμε ότι μπορεί να φτάσει ψηλά. Είχε σκαμπανεβάσματα. Στην πορεία όμως, το πίστεψε και ο ίδιος.»

«Αξιοποίησε κάθε ευκαιρία, περίμενε υπομονετικά και δικαιώθηκε. Θεωρώ ότι άξιζε κάθε μεταγραφή που έκανε. Σήμερα είναι μία από τις κορυφαίες μονάδες της Ομόνοιας τόσο αγωνιστικά όσο και σε επίπεδο χαρακτήρα. Παραμένει ταπεινός και δεν ξεχνά από πού ξεκίνησε. Είναι αυτό που δείχνει.»