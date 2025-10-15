Η Αργεντινή συνέτριψε 6-0 το Πουέρτο Ρίκο, δύο ασίστ ο Μέσι

Με δύο ασίστ του Λιονέλ Μέσι, η εθνική Αργεντινής συνέτριψε με 6-0 το Πουέρτο Ρίκο, σε φιλικό αγώνα, που διεξήχθη στο Μαϊάμι.

Εννέα λεπτά μετά το πρώτο γκολ του Άλεξις Μακ Άλιστερ (14ο λεπτό), ο οκτάκις νικητής της «Χρυσής Μπάλας» έδωσε ασίστ στον Γκονζάλο Μοντιέλ (23`), όπως έκανε και στο 84ο λεπτό με... παραλήπτη τον Λαουτάρο Μαρτίνεθ.

Νωρίτερα, ο Μακ Άλιστερ είχε σκοράρει ξανά (36`), πριν ο Πορτορικανός Στίβεν Ετσεβάρια σημειώσει (64`) και ο Μαρτίνεθ σκοράρει το πρώτο του γκολ της βραδιάς (79`).

Ο αγώνας ήταν αρχικά προγραμματισμένος για τις 13 Οκτωβρίου στο Σικάγο, αλλά ο τόπος διεξαγωγής άλλαξε εν μέσω πολιτικών εντάσεων στην πόλη του Ιλινόι, που έχει γίνει θέατρο επιδρομών της αστυνομίας μετανάστευσης των ΗΠΑ που στοχεύουν παράνομους μετανάστες.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος περιγράφει το Σικάγο ως «ζώνη πολέμου», θέλει να αναπτύξει εκεί την Εθνοφρουρά, ενώ περίπου 200 από αυτούς τους έφεδρους του στρατού έφθασαν πρόσφατα κοντά στην πόλη.

Αξίζει να σημειωθεί, ότι σύμφωνα με τους διοργανωτές, ο αγώνας μετατέθηκε λόγω χαμηλής πώλησης εισιτηρίων.