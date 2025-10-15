Με τα βλέμματα στην 6η στροφή

Στην ομάδα της Λευκωσίας μπορεί να υπάρχουν κάποια προβλήματα τραυματισμών, ωστόσο αισιοδοξούν ότι οποίοι κι αν αγωνιστούν θα τα δώσουν όλα προκειμένου να πάρουν άλλους τρεις βαθμούς που θα τους διατηρήσουν στην κορυφή της βαθμολογίας (σ.σ. με 15 βαθμούς ισοβαθμούν με την Πάφος FC).

Ίδια άμυνα - κέντρο

Η αμυντική γραμμή και το κέντρο της ομάδας δεν αλλάζουν. Δηλαδή θα ξεκινήσουν οι Περέιρα, Σταφυλίδης, Νανού, Μπρόρσον, Λαΐφης, Ντάλσιο, Μάγιερ και Ρόσα. Στην επίθεση, αριστερά θα έχουμε τον Κόρμπους, δεξιά τον Τομάς και σε θέση φορ έναν εκ των Ντράζιτς ή Σωτηρίου. Με λίγα λόγια, μεγάλες αλλαγές στην ενδεκάδα δεν θα έχουμε, κι ας λέγονται διάφορα...

Αρκετός κόσμος

Λόγω και της διακοπής το προηγούμενο Σαββατοκύριακο, αλλά και της καλής πορείας, αναμένεται ότι θα έχουμε αρκετό κόσμο την Κυριακή στις κερκίδες του ΓΣΠ. Ήδη τα εισιτήρια άρχισαν να φεύγουν και η προπώληση αναμένεται να κορυφωθεί προς το τέλος της εβδομάδας, οπόταν και θα γνωρίζουμε πόσοι περίπου θα πάνε στο ΓΣΠ.

Όσον αφορά τους επενδυτές και την κατάληξη των επαφών, ακόμα δεν υπήρξε οποιαδήποτε ανακοίνωση κι εδώ πλέον αρχίζει εκ νέου η ανησυχία του κόσμου...