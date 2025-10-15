ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

BINTEO: Πεδίο μάχης το Ούντινε, επεισόδια λόγω του Ιταλία-Ισραήλ!

Σε… εμπόλεμη κατάσταση βρέθηκε το Ούντινε χθες, στο περιθώριο του ματς της Ιταλίας με το Ισραήλ, καθώς φιλοπαλαιστίνιοι διαδηλωτές συγκρούστηκαν σφοδρά με την Αστυνομία!

«Χοντρά» επεισόδια έλαβαν χώρα χθες (15/10) το βράδυ στο Ούντινε, στο περιθώριο του αγώνα της Ιταλίας με το Ισραήλ, για την προκριματική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Συγκεκριμένα, χιλιάδες φιλοπαλαιστίνιοι διαδηλωτές βγήκαν στους δρόμους της πόλης και φώναζαν συνθήματα όπως «Ελεύθερη Παλαιστίνη» ενώ κρατούσαν πλακάτ που έγραφαν «Δείξτε στο Ισραήλ την κόκκινη κάρτα».

Κάποιοι εξ αυτών, δε, επιχείρησαν να πλησιάσουν το γήπεδο όπου θα διεξαγόταν η αναμέτρηση, μέσω σχετικής πορείας-διαδήλωσης, με την Αστυνομία ωστόσο να προσπαθεί να τους αποτρέψει.

Ακολούθησαν βίαιες συγκρούσεις και… μάχες σώμα με σώμα, ανάμεσα στις δύο πλευρές που είχαν σαν αποτέλεσμα κάποιες συλλήψεις και τραυματισμούς, με το σκηνικό να θυμίζει πεδίο μάχης!

 

