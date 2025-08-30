ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ιστορικό παιχνίδι Κύπρος-Ελλάδα – Το πλήρες πρόγραμμα της 2ης μέρας του FIBA EuroBasket 2025 στη Λεμεσό

Μετά τα τρία εντυπωσιακά παιχνίδια της πρεμιέρας του γ’ ομίλου του FIBA EuroBasket 2025 στην Κύπρο, το Σάββατο, 30 Αυγούστου, θα διεξαχθούν οι τρεις αναμετρήσεις για την 2η αγωνιστική της διοργάνωσης.

Μεταξύ άλλων, το πρόγραμμα περιλαμβάνει και την πρώτη επίσημη αναμέτρηση Κύπρου και Ελλάδας, πριν από την έναρξη της οποίας θα ακουστεί ο κοινός ύμνος των δύο ομάδων.

Όπως γίνεται αντιληπτό, είναι μία νέα ιστορική στιγμή που προσφέρεται μέσω της διοργάνωσης του ομίλου του κορυφαίου καλαθοσφαιρικού τουρνουά που γίνεται από την χώρα μας. Θυμίζουμε ότι η Ελλάδα αποτελεί συνεργάτιδα της Κύπρου στην διοργάνωσή του.

Από εκεί και πέρα, στο υπόλοιπο πρόγραμμα της ημέρας, Γεωργία και Βοσνία και Ερζεγοβίνη θα διεκδικήσουν τη δεύτερη νίκη τους στη διοργάνωση απέναντι, αντίστοιχα, σε Ιταλία κα Ισπανία, που με τη σειρά τους θέλουν να καταγράψουν τις πρώτες τους επιτυχίες.

Θυμίζουμε ότι, την πρώτη αγωνιστική το πρώτο ροζ φύλλο πανηγύρισαν Γεωργία, Βοσνία και Ερζεγοβίνη και Ελλάδα κόντρα σε Ισπανία, Κύπρο και Ιταλία αντίστοιχα.

Το παιχνίδι ανάμεσα στο δικό μας αντιπροσωπευτικό συγκρότημα και την «Επίσημη Αγαπημένη» θα αρχίσει στις 18:15. Το πρόγραμμα της δεύτερης ημέρας στο Αθλητικό κέντρο Σπύρος Κυπριανού θα ανοίξει στις 15:00 με τον αγώνα ανάμεσα στην Ιταλία και τη Γεωργία, ενώ το βράδυ, στις 21:30, θα γίνει το τρίτο ματς της ημέρας, μεταξύ της Ισπανίας και της Βοσνίας και Ερζεγοβίνης.

Σημειώνεται ότι ο αγώνας μεταξύ της Κύπρου και της Ελλάδας θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από τον ALPHA Kύπρου, ενώ όλες οι αναμετρήσεις, τόσο στη Λεμεσό όσο και στις άλλες διοργανώτριες πόλεις (Ρίγα, Τάμπερε και Κατόβιτσε) μεταδίδονται από το Novasports.

Το πρόγραμμα της 2ης αγωνιστικής

Σάββατο 30 Αυγούστου

Ιταλία – Γεωργία 15:00 (Novasports Start)

Κύπρος – Ελλάδα 18:15 (Novasports Start & ALPHA Κύπρου)

Ισπανία - Βοσνία και Ερζεγοβίνη 21:30 (Novasports Start)

 

 

