Το κάλεσμα του Γιάννη στους Κύπριους

Το κάλεσμα του Γιάννη στους Κύπριους

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο βρίσκεται στην 12άδα της Εθνικής Ελλάδας στην Κύπρο ενόψει της συμμετοχής της στον γ’ όμιλο του FIBA EuroBasket 2025, ο οποίος θα πραγματοποιηθεί στην Κύπρο και το Αθλητικό κέντρο Σπύρος Κυπριανού.

Ο παγκόσμιος αστέρας του μπάσκετ, κατά τη διάρκεια της επίσημης φωτογράφισης της Εθνικής Ελλάδας, μίλησε στο Γραφείο Τύπου της Οργανωτικής Επιτροπής του Ευρωμπάσκετ και έστειλε το ξεχωριστό του μήνυμα στον κόσμο της Κύπρου.

«Να είναι ενθουσιασμένοι, να είναι ενθουσιασμένοι γι’ αυτό. Θα παρακολουθήσουν ένα απίστευτο άθλημα, απίστευτο ταλέντο» ήταν η απάντηση του καλαθοσφαιριστή των Μπακς στο ερώτημα τι θα έλεγε στον κόσμο της Κύπρου που προσμένει τη στιγμή που θα γίνει μέρος της μεγάλης οικογένειας του Ευρωμπάσκετ.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο κάνει επίσης κάλεσμα στους οπαδούς να δώσουν το παρών τους στα παιχνίδια που θα γίνουν από τις 28 Αυγούστου μέχρι τις 4 Σεπτεμβρίου στο Αθλητικό κέντρο Σπύρος Κυπριανού, για να υποστηρίξουν τόσο το δικό μας αντιπροσωπευτικό συγκρότημα όσο και αυτό της Ελλάδας.

«Να έρθουν να υποστηρίξουν την ομάδα μας, την Ελλάδα, και προφανώς να υποστηρίξουν και την ομάδα τους, την Κύπρο» λέει και προσθέτει με έμφαση: «Απλώς να είναι ενθουσιασμένοι γι’ όλο αυτό το τουρνουά, φίλε, θα είναι διασκεδαστικό!».

 

 

 

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

Διαβαστε ακομη