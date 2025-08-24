Πρόβα τζενεράλε ενόψει Ευρωμπάσκετ με ήττα από τη Γαλλία για την Εθνική Ελλάδας

Πρόβα τζενεράλε ενόψει Ευρωμπάσκετ με ήττα για την Εθνική Ελλάδας.

Παρά τη θετική της παρουσία στο πρώτο ημίχρονο, η «γαλανόλευκη» πλήρωσε το κακό της δεύτερο και ηττήθηκε με 92-77 από τη Γαλλία στο «Telekom Center Athens», λίγες μέρες πριν ταξιδέψει στην Κύπρο για να ριχτεί στη «μάχη» του Ευρωμπάσκετ!

Κόντρα σε μια ομάδα η οποία παρά τις μπόλικες και σημαντικές απουσίες που έχει, κυρίως στη θέση «5», παραμένει πολύ ποιοτική και διεκδικήτρια μεταλλίου, η Εθνική Ελλάδας παρουσίασε καλή αγωνιστική εικόνα στο πρώτο ημίχρονο, τόσο επιθετικά (πέτυχε 49 πόντους) όσο και αμυντικά (έβγαλε ενέργεια και είχε πολλά κλεψίματα), όμως τελικά πλήρωσε το κακό της δεύτερο μισό, στο οποίο ηττήθηκε με επί μέρους σκορ 49-28, ολοκληρώνοντας έτσι την προετοιμασία της με ήττα.

Κορυφαίοι για την Εθνική Ελλάδας, η οποία ολοκλήρωσε το παιχνίδι με 11/19 δίποντα, 11/26 τρίποντα, 22/31 βολές, 19 ασίστ για 13 λάθη και 10 κλεψίματα, ήταν οι Γιάννης Αντετοκούνμπο (20π, 3 ασίστ), Ντόρσεϊ (13π, 2 ασίστ, 2 ριμπ), Σλούκας (12π, 2 ασίστ) και Τολιόπουλος (10π, 2 ασίστ).

Από την άλλη, για τη Γαλλία ξεχώρισαν Μαλεντόν (16π, 5 ασίστ), Γιαμπουσέλε (14π) και Ρισασέ (12π, 5 ριμπ).

Πλέον, η Εθνική Ελλάδας στρέφει την προσοχή της στην πρεμιέρα της στο Ευρωμπάσκετ, την ερχόμενη Πέμπτη 28/8 (21:30), όταν θα αντιμετωπίσει την Ιταλία για την 1η αγωνιστική του 3ου ομίλου της διοργάνωσης.