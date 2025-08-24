ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Πρόβα τζενεράλε ενόψει Ευρωμπάσκετ με ήττα από τη Γαλλία για την Εθνική Ελλάδας

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Πρόβα τζενεράλε ενόψει Ευρωμπάσκετ με ήττα από τη Γαλλία για την Εθνική Ελλάδας

Πρόβα τζενεράλε ενόψει Ευρωμπάσκετ με ήττα για την Εθνική Ελλάδας.

Παρά τη θετική της παρουσία στο πρώτο ημίχρονο, η «γαλανόλευκη» πλήρωσε το κακό της δεύτερο και ηττήθηκε με 92-77 από τη Γαλλία στο «Telekom Center Athens», λίγες μέρες πριν ταξιδέψει στην Κύπρο για να ριχτεί στη «μάχη» του Ευρωμπάσκετ!

Κόντρα σε μια ομάδα η οποία παρά τις μπόλικες και σημαντικές απουσίες που έχει, κυρίως στη θέση «5», παραμένει πολύ ποιοτική και διεκδικήτρια μεταλλίου, η Εθνική Ελλάδας παρουσίασε καλή αγωνιστική εικόνα στο πρώτο ημίχρονο, τόσο επιθετικά (πέτυχε 49 πόντους) όσο και αμυντικά (έβγαλε ενέργεια και είχε πολλά κλεψίματα), όμως τελικά πλήρωσε το κακό της δεύτερο μισό, στο οποίο ηττήθηκε με επί μέρους σκορ 49-28, ολοκληρώνοντας έτσι την προετοιμασία της με ήττα.

Κορυφαίοι για την Εθνική Ελλάδας, η οποία ολοκλήρωσε το παιχνίδι με 11/19 δίποντα, 11/26 τρίποντα, 22/31 βολές, 19 ασίστ για 13 λάθη και 10 κλεψίματα, ήταν οι Γιάννης Αντετοκούνμπο (20π, 3 ασίστ), Ντόρσεϊ (13π, 2 ασίστ, 2 ριμπ), Σλούκας (12π, 2 ασίστ) και Τολιόπουλος (10π, 2 ασίστ).

Από την άλλη, για τη Γαλλία ξεχώρισαν Μαλεντόν (16π, 5 ασίστ), Γιαμπουσέλε (14π) και Ρισασέ (12π, 5 ριμπ).

Πλέον, η Εθνική Ελλάδας στρέφει την προσοχή της στην πρεμιέρα της στο Ευρωμπάσκετ, την ερχόμενη Πέμπτη 28/8 (21:30), όταν θα αντιμετωπίσει την Ιταλία για την 1η αγωνιστική του 3ου ομίλου της διοργάνωσης.

 

Κατηγορίες

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Η Αστυνομία ψάχνει αυτούς που ανάρτησαν υβριστικό πανό κατά Φειδία Παναγιώτου στον αγώνα E.N. Ύψωνα - ΑΠΟΕΛ

Category image

Εθνική: Τελευταίο «κόψιμο» ο Ζούγρης - Η τελική 12άδα για το Ευρωμπάσκετ!

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Νικηφόρα πρεμιέρα και ψυχολογία... πρόκρισης ενόψει Ριέκα για ΠΑΟΚ

Ελλάδα

|

Category image

Πρόβα τζενεράλε ενόψει Ευρωμπάσκετ με ήττα από τη Γαλλία για την Εθνική Ελλάδας

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Προανήγγειλε αλλαγές στο ρόστερ ο Γιανέφσκι

FREEDOM 24 ENΩΣΗ ΝΕΩΝ ΥΨΩΝΑ

|

Category image

Μάνταλος και Ζίνι το πήραν πάνω τους στην πρεμιέρα της ΑΕΚ, πριν τον ευρωπαϊκό… τελικό!

Ελλάδα

|

Category image

Γκαρσία: «Είχαμε λίγο άγχος όμως τα καταφέραμε» - Τι είπε για τις μεταγραφές

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Έτσι έκανε ποδαρικό με το δεξί ο ΑΠΟΕΛ

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Δεν πανικοβλήθηκε και έκανε το καθήκον του ο σοβαρός ΑΠΟΕΛ στην πρεμιέρα

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Μαρτίνς: «Άδικο το αποτέλεσμα»

ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ

|

Category image

Τέλος εποχής στον Ερυθρό Αστέρα: Αποχωρεί ο Λούκα Μίτροβιτς

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Μοίρασαν το καρπούζι στο Δασάκι

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Οι οπαδοί της Σαμσουνσπόρ ετοιμάζουν γιγάντιο πανό - Παιχνίδι υψηλού κινδύνου το χαρακτηρίζει η UEFA

Ελλάδα

|

Category image

Η Γιουνάιτεντ έπαιξε με τη φωτιά και η Φούλαμ την τιμώρησε!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

«Ενδιαφέρον από Τουρκία για τον Πιερό της ΑΕΚ»

Ελλάδα

|

Category image

Διαβαστε ακομη