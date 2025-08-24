Μια μπασκετική γιορτή στην Κύπρο!

Αυτό που ως Κύπριοι φίλαθλοι το ζούμε μόνο από τηλεοράσεως ή μπαίνοντας στο αεροπλάνο για να το δούμε στο εξωτερικό, φέτος υπάρχει ευκαιρία να το απολαύσουμε μέσα στο «σπίτι» μας. Σαφώς ο πρόλογος έχει να κάνει με τη φιλοξενία ομίλου του FIBA EuroBasket 2025, μίας τεράστιας μπασκετικής διοργάνωσης που όμοιά της δεν ξανάγινε στην Κύπρο και είναι αμφίβολο κατά πόσον θα πραγματοποιηθεί εκ νέου σύντομα στο νησί.

Ως γνωστόν, η χώρα μας θα διοργανώσει τον τρίτο όμιλο της διοργάνωσης, τα παιχνίδια του οποίου θα ξεκινήσουν από την ερχόμενη Πέμπτη 28 Αυγούστου και θα ολοκληρωθούν στις 4 Σεπτεμβρίου. Και οι 15 αγώνες της διοργάνωσης θα πραγματοποιηθούν στο αθλητικό κέντρο «Σπύρος Κυπριανού». Θα είναι τα πρώτα επίσημα παιχνίδια στο συγκεκριμένο στάδιο μετά την ολική ανακαίνισή του.

Εκεί έχουν ήδη γίνει, το δεύτερο Σαββατοκύριακο του Αυγούστου, τα πρώτα φιλικά στο πλαίσιο του ECOMMBX Cup, το οποίο αποτέλεσε μέρος της προετοιμασίας της Κύπρου, της Ελλάδας, της Σερβίας και του Ισραήλ για τη συμμετοχή τους στο FIBA EuroBasket 2025. Αναντίρρητα, το FIBA EuroBasket 2025 αποτελεί ένα μεγάλο στοίχημα για την Κύπρο που καλείται να αποδείξει ότι έχει τις δυνατότητες για διεξαγωγή τέτοιας μεγάλης εμβέλειας διοργανώσεις.

Oφέλη και παρακαταθήκη

Όπως σημειωνόταν πρόσφατα σε δελτίο Τύπου της Οργανωτικής Επιτροπής του Ευρωμπάσκετ: «H σημασία της διοργάνωσης είναι διπλή για την Κύπρο: τόσο ως μείζον αθλητικό γεγονός όσο και ως μοχλός οικονομικής και τουριστικής ανάπτυξης. Η ανάληψη του FIBA EuroBasket συνιστά στρατηγική ευκαιρία για την ενίσχυση της διεθνούς εικόνας της χώρας μας και τη δημιουργία βιώσιμης παρακαταθήκης για τις επόμενες γενιές. Οι επενδύσεις που υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο της διοργάνωσης, με κορυφαία την αναβάθμιση του αθλητικού κέντρου 'Σπύρος Κυπριανού' στη Λεμεσό, εκεί όπου θα πραγματοποιηθούν όλοι οι αγώνες του Γ’ Ομίλου, θα αποφέρουν οικονομικά οφέλη που έχουν υπολογιστεί μεταξύ δεκατριών και δεκαεπτά εκατομμυρίων ευρώ σε συνολικό οικονομικό αντίκτυπο. Η Κύπρος θα υποδεχτεί χιλιάδες επισκέπτες, οι οποίοι εκτός του ότι θα ενισχύσουν σημαντικά τον τουρισμό και την τοπική επιχειρηματική δραστηριότητα, θα προβάλουν τη χώρα μας και στους συμπατριώτες τους. Άλλωστε, υπάρχει και η τηλεοπτική και online προβολή, αφού η Κύπρος θα «μπει» σε έναν αριθμό περίπου 300 εκατομμυρίων τηλεθεατών παγκοσμίως, εξασφαλίζοντας στην Κύπρο διεθνή προβολή ανεκτίμητης αξίας! Στα πιο πάνω, προστίθεται βεβαίως και η τεχνογνωσία που αποκτά η Κύπρος και η κοινωνία της, αφού εκατοντάδες Κύπριοι, ως προσωπικό και εθελοντές, αποκτούν κρίσιμες εμπειρίες που θα φανούν χρήσιμες για το μέλλον σε δεκάδες τομείς διοργάνωσης μεγάλων εκδηλώσεων».

Η αγωνιστική εμπειρία

Από τα σημαντικά στοιχεία της διοργάνωσης σαφώς είναι το γεγονός ότι η Εθνική Κύπρου θα έχει την ευκαιρία να λάβει μέρος για πρώτη φορά σε ένα τόσο μεγάλο εβέντ, ως διοργανώτρια. Απέναντί της θα βρεθούν μεγαθήρια του ευρωπαϊκού μπάσκετ και η επιδίωξη είναι να καταφέρει να σταθεί όσον το δυνατόν πιο επάξια. Συνεργάτιδα της Κύπρου αποτελεί η Εθνική Ελλάδας, ενώ στον όμιλο της θα συμμετάσχουν επίσης η κάτοχος του τίτλου Ισπανία, η Ιταλία, η Γεωργία και η Βοσνία και Ερζεγοβίνη.

Σημειώνεται ότι το ρόστερ της Εθνικής Κύπρου αποτελείται από τους Xρήστο Λοϊζίδη, Ζέιντ Μουόσα, Κωνσταντίνο Σιμιτζή, Ιωάννη Πασιαλή, Σάιμον Μιχαήλ, Στέφανο Ηλιάδης, Αντρέα Χριστοδούλου, Αινέα Γιουνγκ, Γιάννη Γιανναρά, Μιχάλη Κουμή, Φίλιππο Τίγκα, Ντάραλ Γουίλις, Στέφανο Τίγκα και Νίκο Στυλιανού. Πριν από την έναρξη των αγώνων ο ομοσπονδιακός τεχνικός, Χριστόφορος Λειβαδιώτης, θα κόψει δύο καλαθοσφαιριστές ώστε να συμπληρωθεί η 12άδα.