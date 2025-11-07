Με επιθετική διάθεση

Και εκτιμάται πως αυτές θα αποσκοπούν ώστε να γίνει ακόμη πιο πιεστική επιθετικά η ομάδα ώστε να κερδίσει τον Εθνικό και να μείνει σε τροχιά εξάδας. Ήδη χάθηκε έδαφος μετά την ισοπαλία με τον Ολυμπιακό και την ήττα από την ΑΕΚ.

Στη θέση του τιμωρημένου Ντουοντού θα βρεθεί ο Γκάρι Ροντρίγκες, ενώ και ο Γιούσεφ κτυπά την πόρτα της ενδεκάδας αντί του Μάρκες. Να σημειωθεί πως επιστρέφει και ο Μάρκοβιτς από τιμωρία και διεκδικεί και αυτός φανέλα βασικού.

Είναι πάντως ένα ματς που ο Απόλλωνας συμβιβάζεται μονάχα με το διπλό και οι παίκτες του επιβάλλεται να πεισμώσουν περισσότερο.