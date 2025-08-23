ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Εθνική Ελλάδας: Κόπηκαν οι Χουγκάζ και Μπαζίνας - Αύριο η τελική δωδεκάδα

Εθνική Ελλάδας: Κόπηκαν οι Χουγκάζ και Μπαζίνας - Αύριο η τελική δωδεκάδα

Οι Νίκος Χουγκάζ και Νάσος Μπαζίνας ολοκλήρωσαν την παρουσία τους στην προετοιμασία της Εθνικής Ελλάδας.

Με 13 παίκτες συνεχίζει την προετοιμασία της για το EuroBasket 2025 (27/8-14/9) η Εθνική Ελλάδας, καθώς οι Νίκος Χουγκάζ και Νάσος Μπαζίνας κόπηκαν από την αποστολή της “γαλανόλευκης” για τη Λεμεσό και ολοκλήρωσαν την παρουσία τους στον δρόμο για τη διοργάνωση.

Όπως ανακοίνωσε η Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης, ο Βασίλης Σπανούλης θα ανακοινώσει τη δωδεκάδα του EuroBasket την Κυριακή (24/8) μετά την πρόβα τζενεράλε με τη Γαλλία στο ΟΑΚΑ.

Οι 13 παίκτες που συνεχίζουν στην προετοιμασία της Εθνικής: Κώστας Παπανικολάου, Κώστας Σλούκας, Γιάννης Αντετοκουνμπο, Γιαννούλης Λαρεντζάκης, Ντίνος Μήτογλου, Θανάσης Αντετοκούνμπο, Τάιλερ Ντόρσεϊ, Παναγιώτης Καλαϊτζάκης, Δημήτρης Κατσίβελης, Βαγγέλης Ζούγρης, Αλέξανδρος Σαμοντούροβ, Βασίλης Τολιόπουλος, Κώστας Αντετοκούνμπο.

 

 

