Χοροί, βιολιά, κρουστά, DJ και παιχνίδια στο μενού ψυχαγωγίας του FIBA EuroBasket 2025

Ένα πλήρες «σενάριο» έχει καταρτιστεί για την ψυχαγωγία των φιλάθλων που θα δώσουν το παρών τους στα παιχνίδια του γ’ ομίλου του FIBA EuroBasket 2025, τα οποία θα διεξαχθούν από τις 28 Αυγούστου μέχρι τις 4 Σεπτεμβρίου στο Αθλητικό κέντρο Σπύρος Κυπριανού, με τη συμμετοχή του δικού μας αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος, της Ελλάδας, της Ισπανίας, της Ιταλίας, της Γεωργίας και της Βοσνίας και Ερζεγοβίνης.

Σε ρόλο... σκηνοθέτη ο Έντυ Διαμαντόπουλος, o οποίος επισημαίνει ότι «για ένα τόσο μεγάλο event, κάνουμε οργανωμένα την ψυχαγωγία. Υπάρχει πρόγραμμα από την ώρα που ανοίγουν οι πόρτες, κατά τη διάρκεια των αγώνων και μέχρι να κλείσουν οι πόρτες του σταδίου».

Ο Έντυ Διαμαντόπουλος, αποτελεί εδώ και χρόνια τη «φωνή» σε κάθε παιχνίδι του Παναθηναϊκού στο ΟΑΚΑ, έχοντας ρόλο παρουσιαστή και εκφωνητή. Πέραν τούτου, μετράει πολλά χρόνια εμπειρίας σκηνοθετώντας μεγάλες αθλητικές διοργανώσεις, όπως ήταν οι Ολυμπιακοί Αγώνες του Ρίο, οι Χειμερινοί στο Πεκίνο και το Μουντιάλ στο Κατάρ.

Όπως εύστοχα σημειώνει ο Έντυ Διαμαντόπουλος «τo game experience ουσιαστικά δίνει περισσότερη αξία στο εισιτήριο που αγοράζει ο θεατής. Πέραν από το να δει τα παιχνίδια, τον ψυχαγωγούμε». Προς τον σκοπό αυτό κατά τη διάρκεια της διοργάνωσης θα περάσουν από το παρκέ του Αθλητικού κέντρου Σπύρος Κυπριανού διάφορες χορευτικές και μουσικές ομάδες από Κύπρο, Ελλάδα και Γεωργία που θα προσφέρουν ένα υψηλού επιπέδου καλλιτεχνικό πρόγραμμα, πριν τον αγώνα, στα διαλείμματα και στο ημίχρονο.

Αρκετά από αυτά είχαν δοκιμαστεί και κατά τη διάρκεια του ECOMMBX Cup, το οποίο πραγματοποιήθηκε το δεύτερο Σαββατοκύριακο (9-10) του Αυγούστου και αποτέλεσε δοκιμαστικό και για το κομμάτι της ψυχαγωγίας ενόψει της διεξαγωγής του FIBA EuroBasket 2025.

Η Επαγγελματική Ομάδα Χορού ΜΟΡΦΗ (υπό τη διεύθυνση της κυρίας Αντιγόνης Τασουρή) και η σχολή χορού Σιακαλλής θα δώσουν χορευτικούς ρυθμούς, η βιολίστρια Liya Melentjeva θα προσφέρει ξεχωριστή νότα με το βιολί και η BATUKINHO Percussion band με κρουστά. Πέραν των πιο πάνω ομάδων από την Κύπρο, το δικό της λιθαράκι στην ψυχαγωγία θα προσθέσει και η Hype Squad Entertainment από την Αθήνα. Επιπλέον, στα παιχνίδια της Εθνικής Γεωργίας θα παρουσιάσει γεωργιανούς χορούς η IMEDI Georgian Dance group.

Φυσικά, από το πρόγραμμα δεν θα μπορούσαν να λείψουν και οι DJ με τους DJ Andrøniki και DJ Ανδρέα Πατσαλίδη να αναλαμβάνουν τον ρόλο αυτό.

Από εκεί και πέρα, οι θεατές θα γίνονται μέρος του προγράμματος καθώς στο οργανόγραμμα περιλαμβάνονται διάφορα παιχνίδια, με οπαδούς να κατεβαίνουν στο ημίχρονο στο παρκέ διεκδικώντας δώρα από τους χορηγούς και από την επίσημη γκάμα του Ευρωμπάσκετ.

Στο επίκεντρο φυσικά και οι παίκτες, με την παρουσίασή τους πριν από τους αγώνες να γίνεται ακόμη πιο εντυπωσιακή με τη χρήση των φώτων, ενώ θα γίνονται κοντινά με τις κάμερες ώστε να τους μάθει και καλύτερα ο κόσμος.

Για όλα τα πιο πάνω, σημαντική είναι η χρήση που γίνεται μέσω των καινούργιων LED, τα οποία είναι τα μεγαλύτερα που έχουν χρησιμοποιηθεί σε κλειστή αίθουσα της Κύπρου.

Σαφώς, ιδιαίτερα αισθητή θα είναι και η παρουσία της «ψυχής» της διοργάνωσης, του Marky Mark, της επίσημης μασκότ του FIBA EuroBasket 2025.

Μπορείτε να προμηθευτείτε εισιτήρια, για να ζήσετε την πλήρη εμπειρία των αγώνων του Ευρωμπάσκετ, μέσω της ιστοσελίδας more.com, στο https://www.more.com/cy-el/tickets/sports/fiba-eurobasket-2025/