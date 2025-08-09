Στις 21/10 με Οκλαχόμα Σίτι-Χιούστον η πρεμιέρα του ΝΒΑ

Η νέα αγωνιστική περίοδος του NBA θ' αρχίσει στις 21 Οκτωβρίου, με την πρωταθλήτρια ομάδα της Οκλαχόμα Σίτι να φιλοξενεί το Χιούστον, ενώ οι «αστέρες» των Λέικερς και Γκόλντεν Στέιτ θ' αναμετρηθούν στο Λος Άντζελες, όπως αναφέρεται σε σχετικό δημοσίευμα του «ESPN».

Ο Σάι Γκίλτζιους-Αλεξάντερ και οι συμπαίκτες του, στους Θάντερ θ' αναμετρηθούν με τους Ρόκετς, που είχαν επίσης μια δυνατή σεζόν το 2024-2025, καταλαμβάνοντας την δεύτερη θέση στην Δυτική Περιφέρεια, ενώ εφέτος θα βασισθούν σε σημαντικό βαθμό, στον 36χρονο, Κέβιν Ντουράντ, δις πρωταθλητή του NBA με τους Γκόλντεν Στέιτ το 2017 και το 2018.

Οι αγώνες της πρεμιέρας θα μεταδοθούν στις Ηνωμένες Πολιτείες από το NBC, σηματοδοτώντας την επιστροφή του NBA σε αυτό το δίκτυο για πρώτη φορά μετά από 23 χρόνια. Η σεζόν 2025-26 είναι η πρώτη ενός 11ετούς συμβολαίου δικαιωμάτων για το NBA, συνολικής αξίας 76 δισεκατομμυρίων δολαρίων, σύμφωνα με δημοσιεύματα των αμερικανικών μέσων ενημέρωσης.

Το πρόγραμμα των Χριστουγέννων έχει επίσης αποκαλυφθεί, συμπεριλαμβανομένου του αγώνα μεταξύ των Σαν Αντόνιο Σπερς του Βίκτορ Γουεμπανιάμα στην Οκλαχόμα Σίτι και της αναμέτρησης των Κλίβελαντ Καβαλίερς εναντίον των Νιου Γιορκ Νικς στο Μάντισον Σκουέρ Γκάρντεν.